Utrecht heeft 35 restaurants in nieuwe Gault&Millau-lijst; Marco Westra van Hemel & Aarde is Gastheer van het Jaar

Utrecht telt 35 restaurants die dit jaar in de restaurantgids van Gault&Millau zijn opgenomen. Gastheer Marco Westra van restaurant Hemel & Aarde mocht maandag de prijs voor Gastheer van het Jaar in ontvangst nemen.

Gault&Millau is een organisatie die elk jaar een restaurantgids opstelt, vergelijkbaar met de Michelingids. In de gids van Gault&Millau worden restaurants beoordeeld met koksmutsen, waarbij twintig het maximum is. Dit jaar staan er 842 restaurants op de lijst, waarvan 35 in Utrecht. Vorig jaar waren dat er nog 39.

De meeste restaurants in Utrecht hebben hetzelfde aantal koksmutsen gekregen als vorig jaar, maar er zijn ook een aantal stijgers. Restaurant 273 en Maeve gaan van 14 naar 14,5, Concours van 13,5 naar 14, De Goedheyd van 13 naar 13,5 en Jasmijn & Ik van 12 naar 13. Vier restaurants verdwenen uit de lijst, vanwege verschillende redenen. De Klub is tijdelijk gesloten vanwege een verhuizing en verbouwing. Ketelhuis, Syr en Le Canard zijn definitief gesloten.

Gastheer van het Jaar

Naast de noteringen in de restaurantgids, reikt Gault&Millau ook jaarlijks een aantal awards uit. Het gaat bijvoorbeeld om prijzen als Chef van het Jaar, Wijnkaart van het Jaar en Sommelier van het Jaar.

Een van deze prijzen gaat dit jaar naar Utrecht. Gault&Millau heeft Marco Westra van Hemel & Aarde namelijk uitgeroepen tot Gastheer van het Jaar. “Dit jaar bekronen we iemand die de liefde voor de horeca ingegeven kreeg via zijn vader”, aldus de jury van Gault&Millau.

“Hij ging naar de hotelschool maar de vonk sloeg pas echt over toen hij professionals bezig zag tijdens een stage in Librije’s Zusje, het huidige Spectrum. Daar voelde hij de passie en gedrevenheid van zijn collega’s. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit het topsegment in Nederland. Gefeliciteerd, Marco Westra, maître D bij restaurant Hemel & Aarde in Utrecht.”

De volledige lijst is hieronder te bekijken