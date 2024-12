Utrecht is in 2025 een vegan pizzarestaurant rijker

Er gaat een nieuw vegan pizzarestaurant openen in Utrecht, en wel in het nieuwbouwcomplex Wonderwoods. De Vegan Pizza Bar opent in 2025 haar deuren, en heeft al twee vestigingen in Rotterdam en Den Haag. De derde locatie is tot stand gekomen door middel van een inzamelactie.