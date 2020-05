Utrecht krijgt een Kaasbar; ‘Je kunt het zien als tapas, maar wel de luxe variant’

De liefhebber van kaas kan vanaf augustus in Utrecht zijn hart ophalen want dan opent aan de Lijnmarkt de Kaasbar. Zoals de naam al doet vermoeden staat kaas centraal in deze horecazaak.

Omar Waseq en Alwin Beumer – beiden bekend van Filmcafé Utrecht – zijn de initiatiefnemers van de Kaasbar. “Het concept hebben we in Amsterdam gezien en daar is het een hit. Nadat we de samenwerking zijn aangegaan gingen we op zoek naar een plek in het centrum van Utrecht en die hebben we nu gevonden.”

De Kaasbar komt in het pand aan de Lijnmarkt waar voorheen De Witte Ballons in zat. Beumer zegt dat ze specifiek op zoek waren naar een plek in de binnenstad. “De kaasplank is een ding dat aansluit op andere horecazaken. Wij denken dat mensen voor of na een bezoek aan een ander restaurant bij ons komen. Daarom wilden we per se in het centrum zitten.”

Lopende band

Klanten van de Kaasbar kunnen ervoor kiezen om achter een lopende band te gaan zitten waar de producten vervolgens op langskomen. Er worden ongeveer twintig Nederlandse kazen geserveerd die te combineren zijn met verschillende wijnen en speciaal bieren.

Ook kan er volgens Beumer volwaardig gedineerd worden. “Alle kazen worden gecombineerd met andere ingrediënten zoals fruit, verschillende groentes, brood en crackers. Je kunt het zien als tapas, maar wel de luxe variant.”

Cocktails

De Utrechtse Kaasbar wordt geen exact kopie van de Amsterdamse variant. “We geven onze eigen draai eraan. Zo gaan we bijvoorbeeld ook cocktails serveren en willen we openblijven tot twee á drie uur ’s nachts.”

Het streven is om de Kaasbar aan de Lijnmarkt in augustus te openen. Momenteel wordt er gewerkt om de zaak gereed te maken. Via sociale media kan de ontwikkeling gevolgd worden.