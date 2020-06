Utrecht krijgt een nieuw groot terras voor ruim 150 bezoekers en bijzonder is dat elke week een ander café de uitbater mag zijn. Het initiatief komt van creatief bureau Triomf, De Werkspoorkathedraal en brouwerij De Leckere en gaat donderdag van start.

De nieuwe plek is omgedoopt tot Werkspoorkade en ligt, zoals de naam al doet vermoeden, naast de Werkspoorkathedraal en pal naast het terras van brouwerij de Leckere.

Het terras wordt ruim opgezet, met plek voor ruim 150 mensen. “Dichterbij een festival kom je deze zomer niet”, schrijven de initiatiefnemers.

Donderdag van start

Donderdag 25 juni om 11.00 uur gaat het terras open. Vanaf dan is Werkspoorkade van woensdag tot en met zondag geopend. Er komt ook een programma; met sport en spel voor kinderen, exposities van Utrechtse makers en dj’s via de koptelefoon.

Bijzonder is ook dat elk weekend een andere Utrechtse horecaondernemer het terras mag uitbaten. De eerste is Jos de Winter, van Café Nieuwe Dikke Dries. Ook wordt het eten verzorgd door wisselende cateraars en restaurants. “Zo is elke week een verrassing,” aldus de initiatiefnemers.