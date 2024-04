Utrecht volgens Kimmarah Beeuwkes van De Pomp: ‘De Pomp is boven mijn verwachtingen uitgestegen’

De Pomp, een initiatief van Kimmarah Beeuwkes, Joep de Jong, Marlou Kleijnen en Danny Simon, hoeft pas in 2025 de deuren te sluiten. De horecazaak in het voormalige benzinestation op de Croeselaan zou eigenlijk dit jaar dicht moeten, maar onlangs werd ‘na drie jaar van praten, pleiten en hopen’ afgesproken dat dit pas een jaar later hoeft te gebeuren. Daar zijn onder meer de eigenaren en de buurt ontzettend blij mee.

Hoe voelt het om nog een jaartje langer te kunnen blijven?

“Een jaar erbij is fantastisch, maar het geeft niet genoeg perspectief. Natuurlijk zouden we hier graag nog langer willen blijven, maar we wisten van tevoren ook dat dit een tijdelijke locatie zou zijn. In eerste instantie voor vijf jaar, helaas met corona er tussendoor. Maar daar kon niemand wat aan doen. Dat we nu nog een extra jaar hebben gekregen is eigenlijk al meer dan was afgesproken.”

Hoe reageerde de buurt?

“We kregen een overvloed aan blije reacties, ook van oud-personeel en andere bekenden. Dat heeft ook te maken met dat we veel teruggeven aan elkaar. Onze gasten geven ons ontzettend veel. Er zijn mensen die hier bijvoorbeeld drie keer per week komen lunchen. En wij geven dan weer een grote bijdrage aan het buurtfeest en bieden ruimte voor mensen met ideeën.”

Wat gaat er uiteindelijk met deze plek gebeuren?

“We wisten met z’n allen altijd al dat dit een plek is waar uiteindelijk doorontwikkeld zou worden. Wat hier precies wordt gebouwd, is nog maar de vraag. Wij strijden samen met buurtbewoners mee voor iets dat zo veel mogelijk buurt-gerelateerd is. Het is vooral een morele kwestie waar we wat aan willen doen. In algemene zin moeten we voorkomen dat er op mooie plekken, die belangrijk zijn voor een buurt en die voor verbinding zorgen, puur om geld- en bouwafspraken een enorme woontoren komt te staan. De gemeente probeert dat in dit geval ook te voorkomen, maar het gaat helaas over afspraken die vijftien jaar geleden al gemaakt zijn. Het was toen een andere wereld.”

Gaan er de komende tijd nog dingen veranderen?

“We gaan door met ons eigen verhaal. We hebben een plek gecreëerd waar eigenaarschap in zit van meer mensen dan alleen van onszelf, zoals vanuit de gemeente en de buurt. De Pomp wordt de afgelopen jaren ook regelmatig voor sociaalmaatschappelijke dingen gebruikt, zonder commercieel doel. Er komen meerdere belangen samen op deze plek.”

Is De Pomp geworden zoals je had gehoopt?

“Zes jaar geleden hadden we wel duizend ideeën. Sommige daarvan waren anders dan waar we nu staan of waren helemaal niet haalbaar. We zijn altijd in beweging, maar ons verhaal is solide: een horecaplek die een belangrijk onderdeel is van de wijk. De Pomp is boven mijn verwachtingen uitgestegen. Als ik op een doordeweekse dag rondkijk en zie hoeveel mensen er langskomen en denk alle activiteiten en ideeën er al zijn uitgevoerd, ben ik daar heel trots op.”

Aan wat voor activiteiten denk je dan?

“We hadden tijdens corona een silent bingodisco. Dat moest allemaal nog op afstand, maar dat was heel leuk. Iedereen was blij. Maar ik denk ook aan kleinere dingen, zoals de ouderen die iedere week komen eten via Eet met je Hart. Die stichting zet zich in voor eenzame ouderen. Of de keer dat kinderen in de keuken taarten kwamen bakken voor het buurtfeest met de chef-kok.”

Komt De Pomp terug op een nieuwe plek?

“We zouden het heel jammer vinden als het verhaal van De Pomp stopt. We zijn daarom op zoek naar een andere, vaste plek. Het liefst hier in de Dichterswijk natuurlijk.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat is bij SAAR op de Catharijnesingel. Niet alleen ik kom daar graag, maar ook al mijn compagnons en verschillende medewerkers. Dat vinden we een ontzettend leuke plek. Het is een plek waar je terug naartoe blijft gaan. Ook de eigenaren van SAAR komen regelmatig bij ons langs.”

Wat mist Utrecht?

“Ik zou het leuk vinden als er iets meer uitgaansgelegenheden zouden zijn. Ik vind Utrecht een prachtige stad, maar het is soms stiekem ook een beetje een slapende stad aan het worden. TivoliVredenburg is een prachtige plek, maar de oude Tivoli aan de Oudegracht en EKKO zijn toch wel parels in de stad. Op zulke plekken, met verschillende feesten, kan je jezelf als jongvolwassene een beetje ontdekken. Dat heeft een stad nodig. De gemeente kan daar soms wat te voorzichtig in zijn. Er komen echt wel plekken bij, zoals de NAR en KABUL à GoGo, maar niet echt dichtbij of in de stad. Durf daar ook eens een pand om te toveren naar een club, in plaats van naar weer een boutique hotel.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat zijn de optredens tijdens het Smartlappenfestival. Dat vind ik altijd zo’n prachtig evenement. Daar heb ik al ontelbaar veel geweldige optredens gezien.”

Utrecht is…

“… de stad waar wij aan bij willen dragen.”

Ongeveer tien jaar lang stond het voormalige benzinestation langs de Croeselaan leeg. Het gebouwtje was een doorn in het oog van de bewoners. In 2018 mochten omwonenden stemmen op een aantal ideeën. Uiteindelijk koos de meerderheid voor De Pomp. In april 2019 opende De Pomp de deuren, met de afspraak dat zij daar vijf jaar mochten blijven. In 2021 startte De Pomp een petitie om te laten zien dat de zaak een belangrijk onderdeel van de wijk is, en daarom langer moest blijven. Die petitie werd meer dan 2.000 keer ondertekend. Uiteindelijk moet de plek onderdeel worden van Ringpark Dichterswijk.