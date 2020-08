Utrechts echtpaar start crowdfunding voor horecazaak aan Amsterdamsestraatweg

Het Utrechtse echtpaar Rens en Jessica Hansen willen in het voormalige pand van het wijkbureau aan de Amsterdamsestraatweg Drink en Eetlokaal De Straatweg openen. Ze zijn daarom een crowdfundingsactie begonnen.

Volgens het echtpaar, dat als sinds 2010 aan de Amsterdamsestraatweg woont, ontbreekt er in de wijk een ‘breed horeca-concept’. Dat gat willen zij opvullen met De Straatweg.

De zaak moet van 08.00 tot 23.00 uur geopend zijn. Gasten kunnen er terecht voor ontbijt, lunch, flexwerken, borrelen en avondeten. Ook is het idee om een groot terras te openen. “Een vrijstaand pand zorgt ervoor dat je aan alle kanten een terras kan maken. Met ruimte voor 120 personen op het terras is er altijd plek”, is te lezen op de crowdfundingspagina.

Ondernemers

Het echtpaar is van plan om samen te werken met verschillende Utrechtse ondernemers. Zo worden er allerlei producten uit de stad geserveerd, waaronder bier van De Leckere en vandeStreek, maar ook sneeuwballen van Bakkerij Boonzaaier uit Ondiep. Ook wordt een Utrechtse architect en designer ingeschakeld.

In totaal is er 330.000 euro nodig om De Straatweg te realiseren. Het echtpaar zegt zelf 130.000 euro in te leggen. Er moet dus 200.000 euro opgehaald worden via de crowdfundingsactie. Inmiddels is al meer dan de helft van dit bedrag opgehaald.