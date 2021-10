Utrechts stadsstrand SOIA straks ook in de wintermaanden te bezoeken

Strand Oog in Al in Utrecht zal dit jaar voor het eerst ook in de wintermaanden te bezoeken zijn. Vanaf 12 november gaat SOIA’s Wintertuin open.

Strand Oog in Al is een stadsstrand op de groenstrook tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, vlakbij de Douwe Egbertsfabriek. Het gebied is openbaar terrein en sinds een aantal jaar is de horecazaak SOIA er te vinden.

Voorheen was deze zaak alleen in de zomermaanden geopend, maar daar gaat nu verandering in komen. Vanaf 1 november tot en met 11 november wordt de plek omgebouwd tot SOIA’s Wintertuin. In die periode is de horecagelegenheid dan ook gesloten. Op vrijdag 12 november zijn de gasten weer welkom.

Festival

“We misten zelf een plek waar we in de winter die festivalsfeer kunnen proeven”, zegt medeoprichter Joris Coenen. “Dus dachten we, ‘waarom doen we dat niet bij SOIA?’ We bieden eigenlijk dat festivalgevoel dat mensen van ons gewend zijn in de zomer, maar dan met een warme deken eromheen.”

SOIA’s Wintertuin is straks vanaf woensdag tot en met zondag geopend. De openingstijden verschillen per dag. Bekijk de website van SOIA voor meer informatie.