Utrechtse brouwerij Maximus steunt Máximapark met nieuw biertje

Brouwerij Maximus uit Utrecht heeft hun nieuwe pils Maximus Mockingbird 2020 uitgebracht. Met de verkoop van het bier steunt de brouwer het Máximapark en de vrijwilligers. De eerste flessen zijn overhandigd aan wethouder Klaas Verschuure, Peter Mocking van het Máximapark en Lieke Dirkx, ontwerpster van het etiket.

Volgens de jaarlijkse traditie is de Mockingbird meteen na de hopoogst en hoppluk gebrouwen en uitgebracht. De naam Mockingbird komt van Peter Mocking, die nauw betrokken is bij het beheer en onderhoud van het Máximapark in Leidsche Rijn en die de verzorging van de hopplanten begeleidt. De oogst wordt gedaan door vrijwilligers van het Máximapark. Het park en de vrijwilligers krijgen dit jaar steun van Maximus. De brouwerij doneert per verkochte fles 50 cent.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Italiaanse wijze

Het lokale ‘verse bier’ is gebrouwen met onder andere Saphir en Cascade hopbloemen uit het Máximapark. Ieder jaar kiezen de brouwers een andere bierstijl. Dit jaar kozen ze voor het zogeheten ’Tipopils’, dat op Italiaanse wijze is gebrouwen. De smaak, volgens brouwerij Maximus: “Het is een zuiver en subtiel bier, licht kruidig en fruitig, met een mooie bitter en een koekjesbeslag-achtige moutigheid in de afdronk.”

Dit jaar zijn de flessen van de Mockingbird voorzien van een speciaal etiket. De ontwerpster van het etiket is Lieke Dirkx. Zij won dit jaar de etiketontwerpwedstrijd uit het Leidsche Rijn Vakantie Doe Boek.

Flessen zijn onder andere te koop in de brouwerijwinkel en via de webshop van Maximus.