Utrechtse horeca voorzichtig positief over openen restaurants en cafés

We mogen weer naar de Utrechtse cafés en restaurants. Op 1 juni gaan de terrassen open en mogen horecaondernemers maximaal dertig mensen binnen in hun zaak ontvangen. Goed nieuws, maar er klinken ook meteen zorgen; want lang niet alle zaken kunnen onder de nieuwe regels rendabel draaien.

Het kabinet heeft woensdagavond bekendgemaakt dat horecaondernemers hun terrassen vanaf 1 juni mogen openen en dat daar bovenop nog dertig mensen binnen mogen zitten. Dat aantal is inclusief personeel.

Reserveringen

Erik Derksen, eigenaar van Buurten, noemt de maatregel van het aantal mensen belachelijk: “Sommige horecazaken zijn veel groter dan andere, het is dan ook niet logisch om hetzelfde maximum te hanteren. En waarom geldt dit voor winkels niet, maar voor horeca wel.”

De reserveringen stroomden gisteren overigens al binnen bij Buurten: “Ja we hebben het systeem maar even stopgezet omdat we nu goed moeten gaan kijken hoe we invulling aan de regels gaan geven. Er zullen ook andere reserveringsvoorwaarden komen, werken met tijdsloten bijvoorbeeld.”

De eigenaar van The Streetfood Club Wes Schreutelkamp sluit zich aan bij Derksen. “We zijn heel blij om weer gasten te mogen ontvangen, maar we hebben binnen plek voor 230 mensen. Ik snap niet waarom ze hebben gekozen voor dat maximum. Met dertig mensen, inclusief personeel, heeft iedere gast bijna een eigen ruimte bij ons.”

Het idee van tijdsloten leeft ook bij Schreutelkamp: “We hebben natuurlijk heel veel omzet misgelopen dus willen we dat straks wel efficiënt inhalen. Dat voelt wel wat onnatuurlijk omdat we een van de meest gastvrije beroepen zijn. Maar we moeten ons allemaal een beetje aanpassen. Gasten reserveren straks eigenlijk een ticket voor een bepaalde tijd, zoals bij een voorstelling.”

Verantwoordelijkheid

Ron Okhuijsen, eigenaar van restaurant Goesting, voelt vooral een grote verantwoordelijkheid. “We zijn opgelucht. Dat we 1 juni weer open mogen, al is het met beperkingen, is goed voor de moraal. Maar we voelen ook een enorme verantwoordelijkheid. Rutte laat de teugels vieren, dus nu ligt de bal bij ondernemers en consumenten. We moeten dit samen doen, die last voel ik op mijn schouders”, zegt Okhuijsen.

Okhuijsen denkt nu vooral na over hoe Goesting op een verantwoorde manier open kan: “We hebben gelukkig ruimte, omdat we gasten binnen kwijt kunnen, maar ook op het terras en in de tuin. We kunnen de tafels ruim neerzetten en gasten die komen op een verantwoorde manier gaan bedienen. Verder zijn we nu bezig met het maken van plannen bijvoorbeeld voor pijlen op de vloer, looprichtingen, het gebruiken van toiletten. We gaan gasten bij hun reservering vragen of ze klachten hebben en ook nog een keer als ze aankomen. Dat geldt ook voor ons personeel. Bij twijfel blijven ze thuis.”

Terras

Bij Klein Berlijn kunnen er met de nieuwe regels maar een paar mensen binnen zitten, maar eigenaar Serge Veenendaal is vooral positief over zijn terras. “Ik ben hartstikke blij dat we weer open mogen. We hebben meteen met het personeel besproken hoe we het gaan aanpakken en het terras gaan we gauw weer opbouwen.”

Klein Berlijn trekt in de zomermaanden veel terrasliefhebbers: “Daar moet ik het – met de nieuwe regels – wel echt van hebben. Hopelijk is de gemeente ook bereid om de terrassen iets meer ruimte te geven.”

Niet rendabel

Zowel Derksen als Schreutelkamp benadrukken wel dat hun zaken niet rendabel zijn onder de huidige voorwaarden. “Steun van de overheid blijft dus gewoon nodig.” Derksen: “Maar we gaan nu eerst alles op orde maken zodat we op 1 juni weer gasten kunnen ontvangen.” Als de maatregelen in de loop van het jaar niet versoepelen gaan de herfst en de winter ook lastig worden voor Klein Berlijn, dat in de zomer kan profiteren van het grote terras.

Ook Okhuijsen maakt zich ook zorgen over de financiële situatie, maar hij is hoopvol: “We hebben in juni een omzetverlies van 75 procent, maar we kunnen nog financiële steun aanvragen. Juni wordt essentieel. Als we in die maand geen risico’s nemen, kunnen de teugels nog verder vieren. In dat geval zouden we in juli nagenoeg maximaal kunnen draaien. Hoewel ik dat ook nog heel spannend vind en de rem er misschien nog op moet.”