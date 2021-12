Utrechtse horeca mag ook dit jaar geen glühwein to-go verkopen

Utrechtse horecaondernemers mogen ook dit jaar geen glühwein to-go verkopen of kerstversiering ophangen. De VVD, Student & Starter, D66 en Stadsbelang Utrecht riepen donderdag op om dit wel toe te staan, zodat horecagelegenheden ‘nog een klein beetje omzet’ kunnen behalen, maar een motie die de partijen indienden werd verworpen.

De vier raadspartijen wezen erop dat horecaondernemers door de coronacrisis sinds maart 2020 veel minder omzet hebben. Volgens hen kan het ophangen van kerstversiering en de verkoop van koffie, warme chocolademelk, broodjes en glühwein ervoor zorgen dat de ondernemers ‘nog een klein beetje omzet’ kunnen halen.

Het college van B&W besloot vorige winter echter dat horecagelegenheden geen glühwein of andere alcoholische dranken mochten verkopen, tenzij het in gesloten flessen zat. Dat besluit werd onder meer genomen omdat de verkoop ertoe zou leiden dat er grote groepen mensen op straat zouden ontstaan.

Goed gegaan

Volgens de vier raadspartijen is vorig jaar echter gebleken dat het op de meeste plekken wél goed is gegaan met de spreiding bij de verkoop van glühwein. “Horecagelegenheden kunnen klanten verzoeken om glühwein, warme chocomelk of koffie niet in grote groepen voor de horecagelegenheid te drinken en zich te verspreiden”, stellen ze in de motie.

Ze vinden dan ook dat de gemeente ‘in deze zwarte tijd voor de horeca […] moet bekijken wat er allemaal wel kan in plaats van extra regels op te leggen’ en vragen daarom om (kerst)versiering bij horeca toe te staan en alleen te handhaven als er excessen zijn bij de buitenverkoop van alcoholische dranken.

Net geen meerderheid

De motie die ze indienden om dat voor elkaar te krijgen, haalde net geen meerderheid. D66, PVV, SP, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter en de VVD stemden voor. CDA, ChristenUnie, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PvdA stemden tegen.