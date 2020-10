Utrechtse horeca moet opnieuw helemaal dicht: ‘We hebben alles on hold gezet’

Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de horeca opnieuw dicht moet. Ondernemer Pieter Jonkers was van plan om zijn Utrechtse horecazaak deze maand te openen, maar dat wordt nu noodgedwongen uitgesteld.



Het is de zoveelste klap voor de Utrechtse ondernemers. Volgens de nieuwe coronamaatregelen duurt de sluiting in ieder geval vier weken. Het kan langer gaan duren, als het aantal besmettingen op dit hoge tempo blijft toenemen. “Onze reactie is wel even duidelijk, lijkt me”, zegt Erik Derksen, de vicevoorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland Utrecht.

Badhuis

Jonkers blijft echter hoopvol. Hij kijkt uit naar de opening van zijn nieuwe zaak Badhuis. Die zou eigenlijk deze maand opengaan. “Na het bericht over de nieuwe maatregelen hebben we die even on hold gezet”, zegt Jonkers. “Momenteel zijn we nog hard aan het verbouwen. Dit geeft dus wel ruimte om in de verbouwing nog de puntjes op de ‘i’ te zetten.”

Hoewel het nog lang duurt, hoopt Jonkers in november op ‘groen licht’ van de overheid. “Het zou mooi zijn om in november een grote opening te organiseren. Natuurlijk volgens de regels, op afstand.”

Het personeel dat deze maand bij Badhuis zou beginnen, staat ook nu al klaar voor Jonkers. “Ze helpen nu mee met de verbouwing.” De ondernemer zegt wel de schade in november in te moeten halen. “Als de sluiting nog twee maanden duurt, zou het kunnen dat Badhuis helemaal niet opengaat.”