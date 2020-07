Utrechtse horecaondernemer start crowdfunding voor nieuwe zaak aan Brusselplein

Horecaondernemer Bas van Heezik, bekend van Alan & Pim’s aan het Brusselplein in Leidsche Rijn, wil een tweede zaak openen. Daarom is hij een crowdfundingsactie gestart.

Het nieuwe restaurant moet De Baron gaan heten. Het plan is om de zaak te openen aan het Brusselplein op de plek waar voorheen The Barn zat. “Een authentieke en toegankelijke zaak waar iedereen welkom is en waar je je gelijk thuis voelt. Voor koffie, lunch, borrel, diner, of een drankje aan de bar.”

Van Heezik zegt dat de crowdfundingsactie, ondanks de bittere tijden voor de horeca, goed doorloopt. Inmiddels hebben 54 investeerder meegedaan en is al 58 procent van het benodigde bedrag opgehaald. Het streefbedrag van de campagne is 220.000 euro.

Met het geld wil Van Heezik de beoogde locatie opnieuw inrichten. Op de crowdfundingspagina is precies te lezen wat hij nodig heeft. Zo moet er opnieuw worden geschilderd, een nieuwe vloer worden gelegd en nieuwe verlichting worden opgehangen. Ook is er geld nodig voor kassa’s, een bar, servies en meubilair.

Alan & Pim’s opende in 2018. Een jaar later werd de zaak bekroond tot ‘Leukste restaurant van Utrecht’.