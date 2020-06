Horeca krijgt meer ruimte in Utrecht: ook satellietterrassen en mobiele bars mogelijk

Utrechtse horecazaken krijgen nog meer ruimte om hun terrassen uit te stallen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond is besloten dat ondernemers een aanvraag kunnen doen voor bijvoorbeeld een satellietterras en een mobiele bar.



Zo’n satellietterras is een terras dat op een stuk grond ligt dat niet direct grenst aan het horecabedrijf. In de oude regelgeving was dit weliswaar ook mogelijk maar onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden worden nu tijdelijk versoepeld zodat er stoelen en tafels neergezet kunnen worden op bijvoorbeeld een stuk braakliggend terrein.

Horecaondernemers kunnen ook een aanvraag indienen om bij zo’n satellietterras een mobiele bar te plaatsen. Hiermee kan worden voorkomen dat het personeel met een dienblad een weg over moet steken.

Ondernemers moeten zelf een aanvraag indienen voor de uitbreiding. Zaken die geen terras hebben of weinig ruimte hebben zouden voorrang moeten krijgen.

Corona

Vanwege de coronacrisis hebben horecaondernemers veel inkomsten misgelopen. De gemeente probeert ze nu op verschillende manieren tegemoet te komen. De motie die gisteren met steun van D66, VVD, CDA, Student & Starter, PVV en DENK is aangenomen moet daar ook aan bijdragen.

Eerder besloot de gemeente Utrecht al dat bestaande terrassen in de stad mochten uitbreiden. Zo’n 120 horecaondernemers hebben toen een aanvraag ingediend, waarvan iets meer dan de helft was goedgekeurd.