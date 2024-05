Utrechtse koffiebranderij Keen Coffee opent proeflokaal voor koffie aan de Ganzenmarkt

De Utrechtse koffiebranderij Keen Coffee opent in de binnenstad van Utrecht binnenkort een proeflokaal voor koffie. In de Keen Coffee Bar, die aan de Ganzenmarkt komt, hebben gasten voor hun koffie straks keus uit vijftien verschillende koffiebonen. “Juweeltjes van koffie”, aldus Keen Coffee.

In 2016 begonnen drie Utrechtse ondernemers, Bonne Postma, Joris Goossens en Roderick Schouten, koffiebranderij Keen Coffee. De drie ondernemers werken met verschillende koffieboeren samen, met als doel het verbeteren van de koffieketen. Het selecteren en branden van de koffiebonen doen ze zelf.

Keen Coffee is sinds 2016 flink gegroeid en de ondernemers vinden het tijd om een ‘langgekoesterde droom te verwezenlijken’. Keen Coffee opent namelijk een ‘koffieproeflokaal’ aan de Ganzenmarkt. In het pand, waar voorheen Goudsmederij van Bruggen zat, opent komende zomer Keen Coffee Bar. Goudsmederij van Bruggen is verhuisd naar Oudkerkhof 22.

Vijftien soorten koffiebonen

Gasten hebben bij de koffiebar straks keuze uit vijftien verschillende koffiebonen, waarmee vervolgens bijvoorbeeld een espresso of cappuccino gemaakt wordt. “Je kiest bijvoorbeeld voor een proeverij van twee koffies met uitleg over de verschillen in afkomst en smaak. Gastvrijheid staat bij KEEN op één en we staan klaar om alles te vertellen over de koffies en de verhalen van de andere producten”, aldus de ondernemers, die zoveel mogelijk met Utrechtse leveranciers willen werken. Bij de koffiebar zijn straks bijvoorbeeld ook croissants en patisserie te krijgen. Passanten kunnen ook koffie bestellen om mee te nemen.

Utrecht kent tientallen koffiezaken, maar de drie oprichters van Keen Coffee denken dat ze daar iets aan toe kunnen voegen. “De vraag naar kwalitatieve koffie ‘buiten de deur’ is sterk groeiend. De consument is steeds bewuster en vraagt naar eerlijke, duurzame producten met een transparant verhaal (…)”, denken ze.

Crowdfunding

Keen Coffee startte een aantal weken geleden een crowdfunding, die behoorlijk goed loopt. Inmiddels is 90 procent van het streefbedrag van 120.000 euro binnen. Dat geld wordt gebruikt voor de verbouwing en inrichting van de koffiebar, bijvoorbeeld voor de grote bar in het midden van de zaak. Als er meer wordt opgehaald dan het streefbedrag, willen de ondernemers dat geld gebruiken voor terrasmeubilair, nieuwe luifels en porselein. De zaak moet deze zomer de deuren openen.