Utrechtse restaurants trakteren 900 amuses voor verjaardag van stad Utrecht

De restaurants 273, Brass, Concours, Hemel & Aarde, Karel 5, Madeleine, Maeve, Simple en WT Urban Kitchen (op bezoek bij Ruby Rose) delen op 2 juni ieder honderd amuses uit. De negen restaurants trakteren ter ere van de verjaardag van de stad Utrecht, die op die dag 900 jaar oud wordt.

Bij ieder restaurant worden bij ‘De Domstad Deelt Uit’ tussen 12.00 en 15.00 uur in totaal honderd amuses uitgedeeld – in totaal dus 900 amuses. De traktatie is voor iedereen, zolang de voorraad strekt. Hiermee willen de restaurants de verjaardag van Utrecht vieren, maar ook de Utrechters laten proeven van alles wat de stad te bieden heeft.

Het wordt ‘een proeverij van prachtige producten uit Utrecht en de omgeving, bereid in de diverse signaturen van de verschillende Utrechtse chefs’. Ieder restaurant maakt honderd keer een amuse in eigen stijl. De eerste honderd mensen die langskomen, kunnen deze komen proeven. Het evenement is vrij voor iedereen, laat organisator Guus Thijssen weten. Reserveren hoeft dus niet en ook is er geen speciale route uitgestippeld.

Op de kaart

“Onze burgemeester heeft een tijdje geleden aangegeven dat ze vindt dat Utrechtse restaurants zich meer zouden mogen profileren”, zegt Thijssen. Het project ‘Utrechtse Gastronomie op de kaart’ is recent opgestart om dat te faciliteren door restaurants in Utrecht met elkaar te verbinden en te laten zien wat zij doen. “En deze restaurants wilden natuurlijk graag onderdeel zijn van de vieringen rondom Utrecht 900.”

Bij de afsluiting van de viering van Utrecht 900 komen de restaurants nog een keer in actie. Op 11 november komt er een vervolg op ‘De Domstad Deelt Uit’. Hoe dat er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.