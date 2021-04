Utrechtse terrassen weer geopend: ‘We bestellen eerst koffie, maar direct daarna een biertje’

De Utrechtse terrassen zijn woensdag om 12.00 uur weer opengegaan. Op de Neude stonden vlak voor de opening een paar mensen te wachten, maar langzaamaan werd het steeds drukker tot de terrassen op een gegeven moment zo goed als vol waren.



Mario en Ilona waren één van de eersten die een plekje wisten de bemachtigen. “We hadden van tevoren al gebeld om te reserveren, maar hoorden dat we geen afspraak konden maken. Ze vertelden ons dat het op inloop was. Daarom stonden we er al iets voor 12.00 uur.”

Net zoals velen anderen hebben Mario en Ilona lang geduld moeten hebben om weer op het terras te kunnen zitten. Sinds medio oktober vorig jaar zijn alle Nederlandse horecazaken namelijk al gesloten.

Op de vraag wat ze het eerst gaan bestellen hoefden ze niet lang na te denken. “We nemen eerst een koffie en een lunch, maar direct daarna bestellen we een biertje”, zeiden Mario en Ilona met een glimlach.

Toeval

Pamela en Sven zijn woensdag in het huwelijksbootje gestapt. De bruiloft was al lang van tevoren gepland en ze wisten toen nog niet dat vandaag de terrassen voor het eerst sinds lange tijd weer opengingen. “Het is dus puur toeval dat we na de ceremonie nog even een drankje konden drinken op het terras. Het heeft zo moeten zijn”, aldus Sven.

Alle Utrechtse terrassen zijn woensdag weer opengegaan, maar er gelden nog wel regels. Zo mogen de terrassen alleen tussen 12.00 en 18.00 uur geopend zijn, mogen er maximaal twee mensen aan een tafeltje zitten, tenzij het gaat om personen uit één huishouden.

Ook mogen er maximaal vijftig mensen op het terras zitten en moeten tafels op anderhalve meter uit elkaar staan, tenzij er een kuchscherm tussenin staat.