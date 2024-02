Van pop-up tijdens corona naar vaste stek: Pitot opent oost-mediterraans restaurant op Vleutenseweg

Pitot stond tot vorige week bekend als pop-up afhaalplek waar je terecht kon voor onder andere gevulde pita’s. Pitot begon tijdens de coronalockdown en ‘popte zo nu en dan op’ in de stad, maar sinds vorige week donderdag heeft Pitot een vaste plek in Utrecht op de Vleutenseweg.

In de zogenoemde restobar kan je terecht voor lunch en diner. De inspiratie voor de gerechten werd opgedaan in oost-mediterraanse landen. “Tafels vol kleine gerechten”, omschrijft Pitot het zelf.

Pitot is ontstaan in de keuken van Luc, het restaurant op Voor Clarenburg. De oprichter van zowel Pitot als Luc, Stijn Campman, deed veel inspiratie op in de straten van Tel Aviv. Pitot is ook Hebreeuws voor pita’s.

De keuken van ROOST

Twee jaar geleden bemande Pitot ook een aantal maanden de buitenkeuken van ROOST aan de Singel. Sidney Rubens, de eigenaar van ROOST, omschreef het eten toen als “gezond comfort food uit de rijke, Israëlische keuken”.

“Pitot was een enorm succes in de afgelopen twee lockdownperiodes”, vertelde Stijn destijds over de samenwerking met ROOST. “Dus het was onze droom om het concept door te kunnen zetten.”

Vorige week donderdag opende Pitot voor het eerst de deuren: