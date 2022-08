VandeStreek behaalt al na acht uur maximumbedrag van crowdfunding voor foodbar aan Oudegracht

De Utrechtse brouwerij vandeStreek heeft vrijdag al na acht uur het maximumbedrag van de crowdfunding voor hun café aan de Oudegracht gehaald. De verwachting was dat de 125.000 euro na twee tot vier weken binnen zou zijn, maar dat ging sneller dan gedacht.

De mannen van vandeStreek willen na de zomer een café en restaurant openen aan de Oudegracht op nummer 50. Op dit adres was voor 46 jaar de Italiaan La Grotta te vinden, en sinds een jaar Grand Café Lekker Gezellig. VandeStreek wil er onder meer proeverijen met uitgebreide uitleg gaan houden en gerechten gaan serveren.

Om het café en restaurant te realiseren, vroeg vandeStreek enthousiastelingen om te investeren. Aanvankelijk wilden de ondernemers vooral hun eigen netwerk aanspreken, maar omdat de campagne door de media werd opgepikt, hebben ze de crowdfunding vrijdagmiddag gelijk gelanceerd.

“We hebben vanaf vrijdagmiddag, toen onze mailing eruit was en het nieuws op al onze socials stond, de hele tijd onze telefoon zitten verversen”, zegt Ronald Lentz, mede-eigenaar van vandeStreek Oudegracht. “Aanvankelijk waren we verbaasd over het tempo maar schatten we nog steeds de totale looptijd op een week in.” Een week werd het niet: in totaal 148 crowdfunders brachten het maximumbedrag van 125.000 euro binnen acht uur bij elkaar.

Opnieuw open

De ondernemers van vandeStreek hebben nu besloten om de crowdfunding opnieuw open te zetten. “Onze mailbox is werkelijk ontploft met mensen die graag willen helpen om vandeStreek Oudegracht te realiseren. Daarom maken we het mogelijk om alsnog crowdfunder te worden via voorverkoop”, zegt Sander van de Streek, een van de broers achter de Utrechtse brouwerij.

De extra inkomsten die nu nog binnenkomen worden volgens vandeStreek gebruikt om de aankleding en afwerking ‘nog hoogwaardiger neer te zetten’. Ook worden de toiletten ermee verbouwd.