VandeStreek opent binnenkort een pop-up biercafé in de Domtoren in Utrecht

Bierbrouwerij VandeStreek opent binnenkort een tijdelijk biercafé op 12 meter hoogte in de Domtoren in Utrecht. In dit pop-up café wordt een bier gepresenteerd dat gerijpt is in de Dom zelf.

Met de actie wil bierbrouwerij VandeStreek aandacht vragen voor een nieuw biertje dat zij in de kelders van de Domtoren hebben gebrouwen. Een jaar lang heeft onder de grond in whiskeyvaten een quadrupel gerijpt, en precies 12 maanden later is het biertje rijp om gedronken te worden. Wie dit biertje in de Domtoren wil drinken moet tactisch plannen, want reserveren is niet mogelijk en de capaciteit is beperkt.

Dat er een biercafé tijdelijk geopend kan worden in de Domtoren, komt door de samenwerking met Utrecht Marketing. De organisatie is namelijk exploitant van de Dom, en zorgde er ook voor dat VandeStreek de kans had om in de kelders bier te laten rijpen. Sander van de Streek, mede-oprichter van de bierbrouwerij: “Dit bier moest natuurlijk iconisch worden. Daarom hebben we gekozen voor een zware Belgische bierstijl die goed matcht met de zachte whiskyvaten die we hebben geselecteerd.” Het biertje kreeg de naam ‘Torenwachter’, vernoemd naar de torenwachter die ervan werd beticht een illegaal café te runnen.

Enthousiast

De kans om een biertje te brouwen en aan te bieden in de Domtoren, en dan ook nog eens op twaalf meter hoog, maakt ook medeoprichter Ronald van de Streek enthousiast: “Telkens als ik de Domtoren zag, dacht ik er aan hoe mooi het zou zijn om bier te rijpen in dit icoon van Utrecht. Helaas lukte het niet om bier bovenop de dom te rijpen – maar in de kelder vonden we een geschikte plek. De Torenwachter is daarom gerijpt in de eeuwenoude kelders die niet regulier toegankelijk zijn voor publiek.”

Het pop-up café is geopend van 29 februari tot 3 maart vanaf 17.00 uur en neemt geen reserveringen aan. VandeStreek benadrukt dat er daardoor misschien een ‘kleine wachtrij’ voor de ingang komt te staan.