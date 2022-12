VandeStreek opent vrijdag restaurant aan Oudegracht in Utrecht

Het nieuwe restaurant van brouwerij vandeStreek aan de Oudegracht in Utrecht gaat op vrijdagmiddag voor het eerst open. Het restaurant staat helemaal in het teken van bier, met speciale foodpairings, taptafels en natuurlijk de bieren van de Utrechtse brouwerij.

Vrijdag 2 december gaan de deuren van het nieuwe restaurant voor het eerst open. Voor deze dag zijn de tafels voor diner al vergeven, kan Ronald van de Streek laten weten. “Maar je bent altijd welkom om nog binnen te komen lopen.”

Op de kaart staan verschillende gerechten die goed te combineren zijn met de biersoorten die in het vandeStreek-restaurant worden aangeboden, van porchetta tot vegan rendang. “Het is shared dining, dus je krijgt grote proefplanken waar je samen van kan eten. Maar het is ook bourgondisch – je gaat dus niet met honger naar huis.”

