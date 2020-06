Vapiano Leidsche Rijn geen onderdeel van doorstart

De vestiging van Vapiano in Leidsche Rijn zal geen deel uitmaken van de doorstart die Van der Valk voor ogen heeft. De locatie aan het Stationsplein in Utrecht wel. Het restaurant zou 1 juli weer open moeten, zo is te lezen bij Misset Horeca.

In 2018 gingen de twee restaurants in Utrecht open. Mensen konden bij Vapiano terecht voor vers bereide Italiaanse gerechten als huisgemaakte pasta, steenovenpizza’s en salades. Ooit waren er ook plannen om een zaak te openen in de Neudeflat. Begin mei werd Vapiano in Nederland, met 11 locaties, failliet verklaard.

Al eerder was bekend dat er een doorstart ging komen. Misset Horeca meldt nu dat de locatie aan het Brusselplein in Leidsche Rijn niet overgaat naar de nieuwe eigenaar Van der Valk. Ook de locatie in Almere gaat niet mee. De bekende horecafamilie Van der Valk had al 50 procent van de aandelen in handen. Nu is dat 100 procent, met 9 Vapiano-vestigingen in Nederland.