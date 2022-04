Vegitalian Pizzabar opent de deuren aan de Nachtegaalstraat in Utrecht

De ondernemers van onder meer The Streetfood Club, Bar Cava en Ruby Rose breiden Vegitalian uit met de Pizzabar. De nieuwe zaak aan de Nachtegaalstraat opent zaterdag 9 april de deuren.

Vegitalian heeft al een vestiging op de Schoutenstraat en zit ook al in de Nachtegaalstraat met een keuken waar eten wordt bereid voor bezorging. Dit doen ze op de voormalige locatie van lunchroom en cateringzaak Dik Trom, een familiebedrijf dat dertig jaar geopend was. Nu opent Vegitalian ook een pizzabar in het naastgelegen pand op nummer 29B.

De pizzabar is vanaf 17.00 uur open en blijft dat tot ‘laat’. Behalve de bekende pizza’s, pasta’s en salades worden er ook wijnen, limoncello’s, cocktails en limonsecco’s geserveerd. Er is een lange bar en een tap waar drie verschillende huisgemaakte limoncello’s uitkomen. Gasten krijgen in de maand april 50 procent korting op het eten.

