Verbod op open ramen en deuren van cafés in Utrecht blijkt toch genuanceerder te liggen

Het maakte de tongen los; de gemeente Utrecht had in een nieuw plan de regel opgenomen dat ramen en deuren van cafés ‘te allen tijde’ gesloten moeten blijven. Dit om geluidshinder tegen te gaan. Koninklijke Horeca Nederland en Centrum Management Utrecht kwamen in verzet en de VVD en D66 stelden vragen. DUIC deed dit ook en publiceerde erover. Toch blijkt het nu allemaal veel genuanceerder te liggen dan eerder werd gecommuniceerd. Hoe zit het dan?

Het zijn slechts twee zinnen in een nieuw plan van 57 pagina’s, maar het staat er wel in: “Als regel wordt in het omgevingsplan opgenomen dat ramen en deuren van cafés te allen tijde gesloten dienen te blijven. Dit voorkomt geluidoverlast door muziekgeluid en de noodzaak tot handhaving.” Het was deze nieuwe regel die de wenkbrauwen deed fronsen bij horecaondernemers en andere betrokkenen, want wie op een zonnige dag door de stad loopt ziet bij bijna alle cafés wel een deur of raam openstaan.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht en Centrum Management Utrecht lieten al gauw weten dat ze deze regel van tafel wilden. Ook de lokale politiek vroeg om opheldering bij het college van B&W over het voornemen om open ramen en deuren te verbieden. DUIC deed dit ook waarna werd bevestigd dat dit echt ‘te allen tijde’ moest gaan gelden.

Hoe zit het nu wel?

Dat blijkt toch veel genuanceerder te liggen. “De bedoeling is dat dit geldt voor situaties waarbij in het café harde versterkte muziek wordt afgespeeld en dat bij openstaande ramen en deuren de geluidsnormen ter plaatse van woningen in de buurt worden overschreden”, verklaart de gemeente nu nader.

Het zou eigenlijk niet eens gaan om een nieuwe inhoudelijke maatregel. Er zijn namelijk al wettelijke normen voor geluid ter plaatse bij woningen. “Daaruit kunnen we afleiden hoe hard de muziek binnen in een café maximaal mag staan. Als de ramen en deuren van een café openstaan, komt er veel meer geluid naar buiten. Het volume zal dan ook moeten worden aangepast. Wordt dit niet gedaan, dan zal er snel sprake zijn van overschrijding van de geluidsnormen.”

‘Het enige verschil is dat dit nu per individuele situatie gebeurt’

Nu is het al zo dat de gemeente dan voorschriften kan opleggen, bijvoorbeeld dat ramen en deuren dicht moeten blijven. “Het enige verschil is dat dit nu per individuele situatie gebeurt, en het straks in het algemeen geregeld kan worden.”

De gemeente hoeft dus straks niet per individueel café waar de geluidsnorm door versterkte muziek en openstaande ramen en deuren wordt overschreden een nieuw voorschrift te maken, maar dit gaat algemeen gelden. Een stuk genuanceerder dus dan ‘dat ramen en deuren van cafés te allen tijde gesloten dienen te blijven’. Een woordvoerder laat weten dat dit beter gecommuniceerd had kunnen worden. “Ja, dat vinden we ook vervelend. We hadden meer duiding moeten geven bij deze maatregel. Zeker, omdat het geen nieuwe maatregel is.”

Hoe nu verder?

Die twee zinnen komen overigens uit de beleidsnota Geluid en Trillingen. Op 1 januari 2024 gaat er nieuwe landelijke wetgeving (de Omgevingswet) in en dat was de reden voor het college van B&W om aan de slag te gaan met nieuw lokaal beleid om hinder door geluid en trillingen tegen te gaan. “Te veel geluid of hinder van trillingen door verkeer of bedrijven is slecht voor de gezondheid van bewoners”, is te lezen.

Het ging om een conceptplan waar de stad op mocht reageren. Deze inspraakperiode is nu voorbij. “We verwerken nu de binnengekomen reacties. Daarna zal een al dan niet aangepaste nota met de reactie op alle zienswijzen door het college naar de gemeenteraad worden gestuurd”, aldus een woordvoerder. Als een meerderheid van de raad instemt met het plan moeten veel uitgangspunten die in de nota staan volgend jaar nog verder uitgewerkt worden.

Zelf in de beleidsnota duiken? Dat kan hier.