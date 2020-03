Verpauperd Parkhotel Eijtinger aan Utrechtse singel gekocht door familie en omgetoverd tot hotel Muze

De familie Barendregt opent volgende maand een gloednieuw hotel aan de Utrechtse Tolsteegsingel. Broer Paul en zus Cocky Barendregt zijn samen met dochters Bo, Puk en Belle de uitdaging aangegaan en hebben een bouwval omgebouwd tot klein hotel met 6 kamers. Het hotel gaat Muze heten en komt in het voormalige verpauperde Parkhotel Eijtinger aan de Tolsteegsingel.

Cocky heeft al een Bed & Breakfast aan de Willem van Noortstraat en had de wens voor een hotel in de stad waar ze ook kan wonen. Er kwam een kleine erfenis vrij in de familie en Paul en Cocky besloten om niet de hypotheek af te lossen of een uitbouw aan hun huizen te bekostigen, maar om een hotel te gaan opknappen.

In november 2017 hebben de Barendregts het al heel lang verpauperde Parkhotel Eijtinger op de Tolsteegsingel aangekocht. De vorige eigenaresse woonde er meer dan 40 jaar en was niet meer in staat om het hotel te onderhouden. Het was letterlijk een bouwval.

Documentaire

De ingrijpende verbouwing nadert inmiddels de voltooiing, maar het in mei te openen Hotel Muze aan de Tolsteegsingel is nu al de eerste maand al volgeboekt. Dat komt door een crowdfunding die nog loopt, maar binnen drie weken al rond was met meer dan 80 investeerders.

Het bijzondere familieproject heeft ook filmmaker Martin de Vries geïntrigeerd. Hij werkt momenteel aan een documentaire over de totstandkoming van hotel Muze, genaamd ‘Van Bouwval tot Hotel’.

Broer en zus Barendregt en hun dochters kregen een steeds hechtere band met elkaar na het overlijden van beide partners. Dit resulteerde in de aankoop van het vervallen stadshotel in Utrecht.

Van bouwval..

Paul vertelt wat hij aantrof: “Een enorme zooi. Toen ik voor het eerst weer buitenkwam heb ik eerst flink mijn handen gewassen. Je moet je voorstellen die vrouw deed al 15 jaar niets meer in het huis. Als er een lekkage was ging er een zeiltje overheen. De staat van het pand was niet best.”

Het ombouwen van het hotel bleek een langdurig en uitdagend project en het zal uiteindelijk niet heel veel geld op gaan leveren, geeft Paul toe. Maar toch zagen ze meer dan genoeg mogelijkheden.

Paul: “We hebben eerst na moeten denken of we het wel moesten doen. Het is namelijk heel erg tijdrovend en niet makkelijk, maar het is aan de andere kant ook een unieke plek en een fantastische locatie met uitzicht op de singel en Manenborgh. Bovendien is het hartstikke leuk om te doen en weer echt iets nieuws. Ik hou ook wel van nieuwe dingen creëren.”

Ook hun dochters waren vanaf het begin betrokken. “Iedereen heeft naast dit avontuur ook andere verplichtingen van een carrière of een studie, maar waren ook allemaal positief en vol energie over het project.”

Is het niet lastig om met je familie een business te runnen? Paul lacht: “Nou, je komt jezelf tegen en loopt ook wel eens tegen familiebanden aan inderdaad. Maar we doen het enorm goed! Het zijn alleen wat meer familievergaderingen dan anders.”

…tot Muze

Cocky Barendregt zal het hotel het meeste gaan runnen en zal er ook gaan wonen. Maar ook de rest van de familie heeft in het rooster al taken gekregen en zullen veel gaan werken in het kleine hotel.

Het stadshotel gaat de naam Muze Hotel krijgen. Een verwijzing naar de Utrechtse musea, zoals ook alle 6 kamers een ander Utrechts museumthema krijgen. Zo is er een kamer met het thema Botanische Tuinen, heeft de zolderkamer een sterrenkijker (naar Sonnenborgh) en is de Centraal Museum-kamer geheel volgens De Stijl ingericht.

“Daarnaast is Utrecht onze muze. Wij hebben allemaal echt liefde voor Utrecht en dat willen we overbrengen in ons hotel”, vertelt Paul. “We hopen dat onze gasten die liefde voor de stad ook krijgen en hebben al enorm zin in de opening volgende maand!”