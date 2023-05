Vestigingen van Yoghurt Barn (YB) in Utrecht sluiten definitief de deuren

De vestigingen van Yoghurt Barn (YB) in de Vinkenburgstraat en op station Utrecht Centraal zijn definitief gesloten, net als de andere zaken van het bedrijf in Nederland. Het bedrijf kampt nog steeds met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor de horecalocaties verliesgevend zijn.

YB begon ruim tien jaar geleden, toen de eerste vestiging van het bedrijf in Utrecht de deuren opende. In de jaren daarna volgden ook vestigingen in andere Nederlandse steden. Zo waren er onder meer zaken in Amsterdam, Haarlem, Den Bosch, Den Haag en Leiden.

Het bedrijf heeft nu besloten om alle zaken te sluiten en verder te gaan als franchiseorganisatie en leverancier van plantaardige producten. De coronapandemie heeft het bedrijf naar eigen zeggen ‘geen goed gedaan’ en YB ziet dat het aantal passanten in winkelgebieden nog altijd niet terug is op het niveau van voor corona.

‘Maximale impact’

CEO Wouter Staal zegt over de veranderingen: “Wij willen laten zien dat je in foodservice impact kunt maken met lekker plantaardig eten. Wat het is om klimaat positief te ondernemen en zo meer te geven dan te nemen. Om continuïteit te borgen, onze missie uit te kunnen blijven dragen en zo maximale impact te realiseren hebben we besloten de verlieslatende Barns te sluiten.”

Wat er in de vestigingen van YB komt, is nog niet bekend. Het pand in de Vinkenburgstraat wordt aangeboden op Funda.