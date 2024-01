Voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht verandert volgende maand in pop-up restaurant

Utrechters kunnen vanaf eind februari bijna twee weken lang op een bijzondere plek dineren: in het voormalige Pieter Baan Centrum. Tot 2018 zat zeventig jaar lang de belangrijkste psychiatrische observatiekliniek van Nederland in het complex op de Gansstraat. Over een tijdje wordt het getransformeerd tot een mix van wonen, werken en cultuur, maar binnenkort staan er dus diners op de agenda.

Vanaf 29 februari tot en met 17 maart organiseert het reizende restaurant De Maaltuin in totaal twaalf avonden in de voormalige Utrechtse kliniek. “Een avond uit op een unieke locatie, vol beleving en verhalen, met een op de locatie geïnspireerd menu”, omschrijft de organisatie. Zo’n avond kost 119,95 euro per persoon.

De avond bestaat uit een vijfgangendiner, maar ook leren de gasten meer over de locatie waar ze zijn. Dat gebeurt al wandelend op het terrein of door het gebouw, maar ook terwijl je aan tafel zit.

Forten en paleizen

“Iedere editie van De Maaltuin bestaat uit een aantal vaste ingrediënten: een verrassingsmenu met een verhaal, bijpassend wijn- of mocktailarrangement, live muziek en een aantal belevingselementen. Zo ontdek je het bijzondere verhaal van de desbetreffende locatie.”

Sinds 2016 organiseert De Maaltuin diners op bijzondere plekken, zoals in forten, paleizen, musea, kastelen en gevangenissen. Het voormalig Pieter Baan Centrum is de nieuwste locatie van De Maaltuin. Het bedrijf is gevestigd en ontstaan in Utrecht. Zo begon het acht jaar geleden met een eerste editie in de Botanische Tuinen hier in de stad.

Naar Almere

De panden aan de Gansstraat werden tot 2018 gebruikt als psychiatrische kliniek. Daarna verhuisde het Pieter Baan Centrum naar Almere. De gebouwen aan de Gansstraat worden verhuurd aan allerlei creatieve ondernemers. Ook worden er bijvoorbeeld weleens exposities georganiseerd.

Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrische observatiekliniek van het gevangeniswezen. Verdachten worden er onderzocht om vast te stellen of ze lijden aan een psychische aandoening. De kliniek aan de Gansstraat werd in 1949 opgericht door de forensisch psychiater Pieter Baan.