Vroegere prostitutieboot krijgt tweede leven als Utrechtse kroeg ‘Boot 122’

De kroeg ‘Boot 122’ is sinds enkele weken geopend aan de Nijverheidskade 12 in het Utrechtse Werkspoortkwartier. Eigenaars Carlos Kok en Eelco Bosman bouwden een oude Zandpadboot om en gaven deze zo een tweede leven.

Een eigen kroeg openen. Het was altijd al een grote droom van Carlos Kok en Eelco Bosman. Beiden werken al langer in de Utrechtse horeca, onder andere bij Berts Bierhuis en bij brouwerij Oproer. Maar toch mist er iets, vinden de mannen. Ze willen zelf achter de toog staan.

Daarvoor moeten de twee eerst flink aan de slag. Hun toekomstige kroeg, de vroegere Zandpadboot 122, heeft geruime tijd half onder water gelegen. Alles moet er uit, tot de muren aan toe. Na twee jaar hard werken, mogen Carlos en Eelco zich eigenaar van hun eigen kroeg noemen: Boot 122.

Tekst gaat door onder de foto

Hier schenken ze hun eigen bieren. Een ‘Schwarz’ in frisse Duitse stijl en een ‘Strong Bitter’ in Engelse stijl die niet echt strong of bitter is. Nu zijn de bieren nog gebrouwen door Maximus, maar er zijn plannen voor eigen productie. Wel brouwen de kroegbazen al zelf hun alcoholarme Gemberbier.

Zandpadboot 122

Er is helemaal niets meer van te zien, maar de ark aan het adres Zandpad 122 werd tot begin 2013 gebruikt voor hele andere doeleinden, namelijk als seksinrichting. Enkele maanden nadat de gemeente de exploitatievergunning introk, zonk de boot naar de bodem van de Vecht.