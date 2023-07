VVD en D66 stellen vragen over plan van gemeente Utrecht om cafés te verplichten ‘te allen tijde’ ramen en deuren te sluiten

De lokale fracties van de VVD en D66 willen opheldering over het plan van de gemeente Utrecht om cafés te verplichten om ‘te allen tijde’ ramen en deuren gesloten te houden. DUIC schreef donderdag al over het voornemen van het college van B&W. De regel zou nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan.

Nooit meer tijdens openingstijden van een café een raam of deur openzetten. Die maatregel staat opgenomen in een nieuw beleidsdocument van de gemeente Utrecht. Met deze regel zou geluidshinder voorkomen moeten worden, want geluidsoverlast is slecht voor de gezondheid van bewoners.

Dit plan stuit Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht echter tegen de borst, omdat de maatregel te rigoureus en algemeen zou zijn. Ook het Centrum Management Utrecht heeft bezwaren.

Ook Centrum Management Utrecht heeft vandaag bezwaar gemaakt tegen deze maatregel uit de geluidsnota. Overigens staat er ook veel goeds in die nota, als je kijkt naar terrassen en evenementen. Het is niet zo dat de (binnen-)stad alleen maar overal muisstil gemaakt wordt. — Arjan Kleuver (@ArjanKleuver) July 6, 2023

Politieke vragen

De VVD en D66 vragen nu om opheldering bij het college van B&W. “Horecaondernemers vrezen hierdoor dat hun ramen en deuren te allen tijde gesloten moeten blijven en dat dit ten koste gaat van de sfeer, koeling en luchtkwaliteit. De fracties van D66 en de VVD delen deze zorgen en vinden het absolute karakter van deze passage niet wenselijk.”

De partijen willen onder meer weten of er overleg gevoerd is met horeca, hoe de handhaving gaat plaatsvinden, of er al regels zijn over ramen en deuren van horecazaken en in hoeverre er rekening mee is gehouden wat zo’n maatregel betekent voor de temperatuur en luchtkwaliteit.

Het college van B&W heeft meerdere weken de tijd om te antwoorden op dit soort vragen van politieke partijen.