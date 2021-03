Wat gaat er gebeuren met horecazaak De Pomp? Bewoners willen dat het blijft en politiek wil duidelijkheid

Horecazaak De Pomp aan de Croeselaan in Utrecht opende bijna twee jaar geleden de deuren. Toen was afgesproken dat de ondernemers in het voormalige vervallen pompstation vijf jaar hun zaak konden runnen. Er is tot nu toe nog geen duidelijkheid over wat er met de locatie gaat gebeuren in 2024. Ondertussen is De Pomp een petitie gestart voor het behoud van de zaak en vragen Maarten Koning van D66 en Rick van der Zweth van PvdA om opheldering.

Het vervallen benzinestation was lange tijd een doorn in het oog van de bewoners van de Dichterswijk. Zo’n tien jaar lang was er geen invulling voor het pand. In september 2018 mochten omwonenden stemmen op een aantal ideeën en een meerderheid koos toen voor het voorstel van De Pomp. In april 2019 opende de nieuwe horecazaak de deuren, met de afspraak dat zij daar vijf jaar mochten blijven.

Corona

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is er veel veranderd. Zo moest de horeca de afgelopen twaalf maanden lange tijd de deuren gesloten houden vanwege het coronavirus. Volgens Koning en Van der Zweth is daardoor de urgentie voor de ondernemers om duidelijkheid te krijgen nog groter geworden.

“De horeca beleeft momenteel een hele zware periode. Wij hopen dat zoveel mogelijk zaken deze crisis overleven. Zij hebben tijd nodig om opgelopen schulden terug te betalen. Het wordt daardoor nog spannender voor De Pomp”, zegt Van der Zweth.

Buurt

De Pomp is een petitie gestart die inmiddels bijna 1.700 keer is ondertekend. Daaruit valt op te maken dat ook omwonenden willen dat de zaak blijft. Dit zijn ook signalen die Van der Zweth heeft ontvangen. Naast de horecafunctie heeft De Pomp ook een buurtfunctie. Zo maakt bijvoorbeeld de wijkregisseur vaak gebruik van de plek.

Koning zegt ook dat buurten staan te springen om dit soort zaken. “Zeker sinds het faillissement van De Branding is De Pomp nog belangrijker geworden in de Dichterswijk. Laten we ervoor zorgen dat zij op de plek kunnen blijven.” Er zijn bovendien volgens de politici tot nu toe nog geen klachten van bijvoorbeeld geluidsoverlast binnengekomen.

Investeren

Koning en Van der Zweth roepen de gemeente dan ook op om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. “Zodra de ondernemers weten dat ze langer kunnen blijven, kunnen ze ook weer makkelijker investeren om de plek nog aantrekkelijker te maken”, aldus Koning.

Het is tot nu toe dus nog onduidelijk wat er in 2024 met de locatie gaat gebeuren. De gemeente heeft uiteindelijk het laatste woord. De Utrechtse politici roepen dan ook op om te onderzoeken of De Pomp langer kan blijven.