Website Fieldlab Cafés Utrecht overbelast: ‘Probeer het later nog een keer’

Vanaf woensdagmiddag 14.00 uur kunnen Utrechters zich aanmelden voor Fieldlab Cafés, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Vanwege de grote belangstelling is de website slecht bereikbaar.

Fieldlab Cafés heeft zelf al een mededeling geplaatst op de website. “Wegens een overvloed aan bezoekers, moeten we je vragen om het later nogmaals te proberen.” Ook op sociale media wordt erover gesproken. “Utrecht opent vandaag de inschrijving voor de cafe-fieldlabs. Gevolg: het hele land wil zich inschrijven voor één stad. Site is overbelast”, is één van de reacties.

Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement doen mee aan Fieldlab Cafés. Van 14 tot en met 17 april mogen zij weer gasten ontvangen en tegelijkertijd wordt gekeken hoe de coronamaatregelen in deze context worden nageleefd. Bij de proef zijn TNO, Rijksoverheid, Koninklijke Horeca Nederland, Horeca Alliantie, GGD regio Utrecht en de gemeente betrokken.

Veilig

De kennis die wordt opgedaan tijdens het experiment wordt gebruikt om te bekijken of en hoe horecazaken weer veilig en verantwoord open kunnen. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat deze praktijktesten ondersteunend zijn aan – en dus geen voorwaarde – voor heropening.

Naast Fieldlab Cafés worden er april allerlei vergelijkbare experimenten gedaan. Zo gaan onder andere TivoliVredenburg, Spoorwegmuseum, Stadsschouwburg, Holland Casino, EKKO en De Helling weer tijdelijk open.