Werkspoorcafé De Leckere in Utrecht overgenomen door speciaalbiercafé De Proefzaak

Speciaalbiercafé De Proefzaak heeft het Werkspoorcafé van de failliete brouwerij De Leckere in Utrecht overgenomen. Het is de vierde vestiging van De Proefzaak en de zaak is al open.

Werkspoorcafé De Leckere werd eind juni formeel failliet verklaard, een aantal weken nadat het faillissement van Brouwerij De Leckere was aangekondigd. De bierbrouwerij werd in 1997 opgericht. In 2018 verhuisde de brouwerij van De Meern naar het Werkspoorkwartier, waar ook het café werd geopend.

Na het faillissement van De Leckere werd gezocht naar een partij die de zaak wilde overnemen. De Proefzaak besloot dat hun vierde vestiging in Utrecht moest komen en heeft het Werkspoorcafé overgenomen. De Proefzaak heeft ook speciaalbiercafés in Amersfoort, Amsterdam en Ede.

Bij het nieuwe speciaalbiercafé kunnen gasten terecht voor de kloosterbieren van de eigen Brouwerij Kleiburg. “Alle speciaalbieren worden gebrouwen met respect voor eeuwenoude tradities, maar wel met een eigentijdse twist”, aldus De Proefzaak. Ook zijn er snacks te krijgen en is er een lunch- en dinerkaart. De zaak aan de Tractieweg is al geopend.