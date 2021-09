Wethouder doet geen toezeggingen over permanente uitgebreide terrassen in Utrecht

De Utrechtse wethouder Klaas Verschuure heeft donderdagavond geen toezeggingen gedaan over permanente terrasuitbreidingen in de stad. De wethouder reageerde op D66-raadslid Maarten Koning, hij opperde het idee om op sommige plekken in de stad de uitgebreide terrassen te blijven toestaan.

Utrechtse horecaondernemers kunnen tijdelijk een vergunning aanvragen voor uitbreiding van hun terras. Met de maatregel wilde de gemeente de zaken meer ruimte geven, die vanwege de coronamaatregelen lange tijd de deuren gesloten moesten houden. De tijdelijke terrasuitbreiding werd vorig jaar in juni ingevoerd en vervolgens een aantal keer verlengd.

De uitbreiding geldt nu tot uiterlijk 1 november van dit jaar of eerder als de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. Rutte heeft eerder tijdens een coronapersconferentie gezegd dat deze maatregel op 20 september vervalt. Twee weken later moeten de terrassen in Utrecht dan weer het normale formaat hebben.

Vragen D66-raadslid Koning

Maarten Koning vroeg donderdagavond aan de wethouder of het niet een idee is om te kijken of de uitgebreide terrassen op sommige plekken in de stad behouden kunnen blijven. Wethouder Klaas Verschuure wilde daar geen toezeggingen over doen. Hij benadrukte dat de tijdelijke maatregelen in Utrecht – zoals de terrasuitbreidingen – vanwege de hoge urgentie ingevoerd zijn met ‘beperkte participatie’.

Voor een definitieve uitbreiding moeten volgens de wethouder ‘conflicterende belangen’ goed afgewogen worden, en dat vraagt om een uitgebreider traject.

De wethouder zei ook dat het de komende tijd afwachten is wat het kabinet besluit en hoe corona zich verder blijft ontwikkelen. Het verlengen of stoppen van tijdelijke maatregelen, of het wederom invoeren, is daar sterk afhankelijk van.