Wethouder gaat met ontwikkelaar in gesprek over De Pomp, maar wanneer duidelijkheid komt is niet bekend

Wethouder Klaas Verschuure gaat kijken of horecazaak De Pomp aan de Utrechtse Croeselaan ook na 2024 op de huidige plek kan blijven. Wanneer er echter meer duidelijkheid komt is nog onzeker. Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA, noemt het nieuws positief, maar tegelijkertijd benadrukt hij dat de ondernemers van De Pomp op tijd moeten weten waar ze aan toe zijn.

Horecazaak De Pomp opende in april 2019 de deuren. Er is toentertijd een tijdelijke vergunning voor vijf jaar afgegeven en in de tussentijd zou gekeken worden of de onderneming permanent op de plek kan blijven.

Ondertussen wordt ook het Ringpark Dichterswijk ontwikkeld. De Pomp ligt in het gebied van dit park, maar in de plannen staat dat er plek is voor horeca.

Vragen

Inmiddels is De Pomp al bijna twee jaar geopend en is er nog veel onduidelijk voor de ondernemers. Dat was reden voor Van de Zweth en Maarten Koning van D66 om het college om opheldering te vragen. Ze riepen de gemeente afgelopen week op om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Ook waren de ondernemers van De Pomp een petitie gestart voor het behoud van hun zaak. Die petitie is inmiddels ruim 2.000 keer ondertekend.

Unieke plek

Volgens Verschuure is in de overeenkomst die De Pomp heeft getekend vastgesteld dat de betrokken partijen – waaronder de ondernemers, gemeente en ontwikkelaar van het gebied – met elkaar in overleg gaan om te kijken of de tijdelijke vergunning van De Pomp omgezet kan worden naar een definitieve invulling.

“We zien dat De Pomp in korte tijd is uitgegroeid tot unieke en hele leuke plek in de wijk. […] Wij willen ons graag inspannen om uitvoering te geven aan die afspraak, maar we zijn ook afhankelijk van de ontwikkelaar in dit gebied”, zegt de wethouder.

Positief

Van der Zweth noemt het positief dat Verschuure in gesprek gaat. “Ik hoop dat de ontwikkelaar gehoor geeft aan de duidelijke oproep van de ondernemers, de wijk en de behoefte die daar leeft. Ik denk dat De Pomp onderdeel kan zijn van het Ringpark Dichterswijk.”

Snelheid

De wethouder heeft toegezegd in de zomer van dit jaar een update te geven over de stand van zaken van de ontwikkeling van het Ringpark. Of er dan ook meer duidelijkheid is over De Pomp is niet bekend, omdat het onderdeel zal zijn van de ontwikkeling van het hele gebied.

Van der Zweth: “Ik geloof wel dat de wethouder zijn best doet, maar nu is nog niet helder wanneer die duidelijkheid komt. Ik hoop dat de wethouder de urgentie kan overbrengen en dat de ontwikkelaar luistert naar de buurt. Snelheid is geboden.”