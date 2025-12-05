Zussen Marleen en Carlijn bouwen bruin café uit jaren zestig om tot kindvriendelijk restaurant

Na 59 jaar verdwijnt bruincafé De Windhoek aan de Laan van Nieuw Guinea 39. Sinds 1966 kwamen mensen naar het Lombokse café voor een biertje of een potje biljarten. “Maar biljarten leeft niet echt meer onder jongeren”, vertelt Carlijn Vos, die het café de afgelopen zes jaar samen met haar zus Marleen runde. Daarom besloten de zussen het roer om te gooien: het oude bruincafé maakt halverwege januari plaats voor het kindvriendelijke Bij de Vosjes, met speelhuisjes, een klimwand en een speelkuil.

Het idee ontstond vanuit hun eigen behoefte. “Wij waren zelf altijd op zoek naar een plek waar je rustig wat kunt eten of een kop koffie kunt drinken, én waar je met je kinderen terechtkunt”, vertelt Carlijn. “Maar bij veel restaurants word je met kinderen toch een beetje in een hoek gezet, zodat anderen er geen last van hebben.”

Ook merkten de zussen op dat de speelhoek vaak helemaal aan de andere kant van het restaurant is. “Waardoor je als ouder moeilijk toezicht kan houden”, vult ze aan.

Onbenutte ruimte

Toen de zussen steeds duidelijker merkten dat biljart minder populair wordt onder jongeren, zagen ze een kans om het café te veranderen. “Het café bestaat uit twee delen”, legt Carlijn uit. “Het voorste gedeelte is ingericht als bruincafé met een grote bar, en het achterste gedeelte is een ruimte van zo’n honderd vierkante meter waar de biljarttafels staan.” Die achterste ruimte werd echter steeds minder gebruikt – zonde, vonden de zussen.

Mede door hun eigen behoefte aan een kindvriendelijke horecaplek besloten ze het roer om te gooien. “Het voorste gedeelte wordt een restaurant waar je ‘s ochtends vanaf 08.30 uur al terechtkunt voor koffie, dat later overgaat in lunch, borrel en diner.” De oude bar verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe bar en ander meubilair.

“Maar we houden het laagdrempelig, zodat je gewoon voor een paar euro kunt meedoen”

Voor het achterste deel, waar de biljarttafels stonden, hebben de zussen grote plannen: “Er komt een klimwand, een leesboom, speelhuisjes én een speelkuil. Om de speelkuil heen komen tafeltjes te staan, zodat ouders goed toezicht kunnen houden op hun kind.” Carlijn vertelt dat ze in de speelkuil ook activiteiten willen organiseren, zoals kinderfeestjes of knutselochtenden. “Maar we houden het laagdrempelig, zodat je gewoon voor een paar euro kunt meedoen.”

Pannenkoeken

Hoewel de achterste ruimte op kinderen is gericht, benadrukt Carlijn dat de plek voor iedereen bedoeld is. “Bij de Vosjes is niet alleen voor gezinnen; je kunt ook prima in het restaurant aan de voorkant zitten zonder kinderen.”

“We willen graag een ‘gewoon’ restaurant blijven, dus behouden we ook de andere gerechten”

De menukaart van het oude bruincafé blijft grotendeels hetzelfde. De saté en spareribs blijven, maar daarnaast worden vegetarische gerechten en pannenkoeken aan de kaart toegevoegd. “We willen graag een ‘gewoon’ restaurant blijven, dus behouden we ook de andere gerechten.” Ze vertelt dat ze niet wil dat het restaurant verandert in een soort “kinderwalhalla”, zoals ze zelf vaak bij klassieke pannenkoekrestaurants ervaart. “Maar we willen wél de optie bieden dat een kind een pannenkoek kan eten.”

Foute kersttrui

De zussen hebben veel zin in het nieuwe avontuur. Toch is het afscheid nemen van het oude bruincafé best pittig, vertelt Carlijn. “Ik heb er ook wel last van gehad, want het was gewoon een hele prettige plek.”

Daarom besloten ze het nieuws zelf aan de vaste gasten te vertellen. “Zodat ze het van ons hoorden en niet via via.” De reacties waren wisselend: “Sommigen waren erg blij voor ons, anderen vonden het heel jammer, omdat daarmee ook hun eigen plekje verdwijnt”. Ondanks de fijne jaren staan de zussen achter hun keuze. “We moeten ook een beetje met de tijd meegaan”, zegt Carlijn.

Om De Windhoek nog één keer te eren, organiseren de zussen op 19 december een afscheidsfeest. “Zodat we het afsluiten met een knaller”, voegt Carlijn toe. “Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom voor een borrel en om 18.00 uur komt er een zanger.” Voor wie wil komen, heeft Carlijn nog een laatste verzoek: “Kom in je meest foute kersttrui”.