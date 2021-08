Adam Al Kandoussi opende met zijn moeder Jamna Ghoula een sportschool voor vrouwen in Overvecht

Professioneel worstelaar Adam Al Kandoussi en zijn moeder Jamna Ghoula hebben deze zomer OverFit geopend. Deze sportschool in Winkelcentrum Overvecht is speciaal voor vrouwen, ouderen en kinderen met een beperking of overgewicht.

Gloednieuwe gebouwen staan er, aan de Jonkvrouw Sanderijndreef, tegenover Winkelcentrum Overvecht. De klinkers liggen nog maar net op hun plek en uit de borders steken kleine groene twijgjes. Hier is sinds twee maanden sportschool OverFit te vinden. Een sportschool die overdag exclusief geopend is voor vrouwen. Op zaterdag- en zondagmiddag kunnen ook senioren hier trainen en zijn er lessen voor kinderen met een afwijking of die last hebben van overgewicht.

De behoefte aan een sportschool voor vrouwen was enorm, vertelt Adam Al Kandoussi. Hij zit buiten, voor OverFit, met zijn gezicht in de zon. Op het moment gaat hij de sportschool niet in, want er zijn binnen dames aan het trainen. Voor mannen is de sportschool dan verboden gebied. “Het was een must dat er een sportschool voor vrouwen kwam. We merkten dat er al lang een grote vraag naar was, maar er kwam maar niets. Daarom hebben wij OverFit geopend.”

Al Kandoussi vergelijkt zichzelf en zijn moeder met ‘superredders’ van de wijk. “Want laten we eerlijk zijn: Overvecht heeft echt niet altijd als goede wijk bekend gestaan. Maar samen kunnen we daar verandering in brengen. Door mensen bij elkaar te brengen. Samen te laten sporten.”

Adam heeft als topsporter in Overvecht de status van ‘een jongen die het goed doet’ verworven. Maar hij is niet het type dat alleen aan de top wil staan. “Ik vind het leuk om mensen blij te maken”, zegt hij. Dan vervolgt hij, met een bedachtzame blik: “Ik wil graag een soort ‘geest’ in de wijk zijn – wel een goeie geest, die overal is en iedereen met elkaar verbindt. De aandacht en het applaus vind ik niet belangrijk, daarvan krijg ik genoeg in mijn carrière als worstelaar.”

Dezelfde passie

Het sportieve gen heeft Al Kandoussi waarschijnlijk van zijn moeder, Jamna Ghoula. Ook zij houdt zich maar al te graag bezig met sporten en sportles geven. Adam: “Mijn moeder geeft al vijftien jaar sportlessen.” Jamna haakt in: “Adam en ik hebben dezelfde passie. Ik vind het mooi om dit samen met hem te doen.” Zij wil vrouwen graag helpen met het beste uit zichzelf halen. “Sommige vrouwen die hier komen voelen zich onzeker of minderwaardig. Ze denken dat sporten alleen maar is om af te vallen. Maar dat is niet zo. Door te sporten komt er een stofje vrij in je hersenen, waardoor je je beter gaat voelen.”

Jamna en Adam vinden sporten belangrijk. Niet alleen omdat beweging goed voor je is, maar ook omdat je er veel van kan leren. “Voor kinderen kan sporten een deel van de opvoeding zijn”, zegt Adam. “Je leert erdoor op tijd te komen, discipline te hebben en respect te hebben voor anderen.” Jamna: “Onze sportschool heeft geen leden, maar gasten. En zo behandel ik ze ook. We zorgen dat mensen elkaar leren kennen. En is iemand een tijdje niet komen sporten, dan bel ik die persoon op.” De twee krijgen dan ook veel goede reacties op het werk dat ze verrichten, laat Jamna weten. “Mensen zeggen tegen ons: ‘We willen dat dit draaiende blijft. Dit mag niet meer verdwijnen’.”