Belgische Brekky komt naar Utrecht: een ontbijtje door de brievenbus

Of je nou nét te lang hebt liggen snoozen, of dat je ’s ochtends vooral druk bent met de luiertas inpakken: een ontbijtje kun je beter niet overslaan. De bezorgservice Brekky uit Antwerpen stapt binnenkort ook in Utrecht op de bakfiets, om verse ontbijtjes in de brievenbus te stoppen.

De jonge ondernemers Jordi Schellens en Wisse Nieuwenhuis begonnen in 2020 hun eigen start-up: Brekky. “We werkten hiervoor bij hetzelfde bedrijf en hadden het vaak druk, geen tijd om in de ochtend iets te eten”, vertelt Jordi.

“Dan zijn er twee opties: je gaat onderweg naar werk snel nog even naar de bakker of de supermarkt, of je eet helemaal niets. Dat voel je dan wel aan je productiviteit. Toen gingen we nadenken: hoe kan je verse kwaliteitsproducten aanbieden op een creatieve manier?” Ook in Antwerpen reden er al flitsbezorgers rond. Hoewel die snel zijn, beginnen die vaak toch later met bezorgen. Te laat voor een vroeg ontbijtje, in ieder geval.

Vroege uurtjes

De jongens van Brekky verwachtten aanvankelijk dat vooral studenten van de ontbijtservice zouden gebruikmaken, maar de klantenkring ziet er iets anders uit. “Het zijn vooral jonge gezinnen en jonge starters, mensen die geen tijd hebben om ’s ochtends een ontbijtje te maken.”

De bezorgers starten om 1.00 uur met hun ronde en zijn rond een uur of 5.00 weer klaar. Dat betekent dat ook de werkenden die in de vroege uurtjes al opstaan, zijn voorzien van een broodje. “Dat zijn bijvoorbeeld verplegers en mensen die in de bouw werken”, volgens Jordi.

Kwinkslag

Een bestelling plaatsen gaat via de webshop, en lijkt een beetje op het systeem van een maaltijdbox: je geeft aan wat je wil hebben en op welke dagen. Brekky zorgt ervoor dat de verse bakkersproducten dan op tijd bij jou in de bus liggen. Het aanbod is gevarieerd en geschikt voor specifieke dieetwensen.

“Vegan eten is heel populair in Antwerpen, dus daar proberen we ook in Utrecht op in te zetten. We bieden hier en daar ook glutenvrije opties aan en ontbijtjes voor mensen die een keto-dieet volgen.” Maar de Brekky-producten staan ook voor ‘ontbijtjes met een kwinkslag’, die net iets anders zijn dan je gewend bent, zoals een matcha brownie.

Ook de ‘Brekky roll’ moet genoemd: broodjes waarin de vulling is meegebakken. Die komt in verschillende smaken. “Speciaal voor de Nederlandse markt zijn we bezig met een Brekky saucijzenbroodje. Dat wordt in België niet gegeten.”

Inschrijven

Ook het ecologische aspect van de bezorgservice vinden Jordi en Wisse belangrijk. “Daarom rijden we rond op een bakfiets”, voegt Jordi toe. “De verpakking van de ontbijtjes is daarom ook ecologisch, het is gemaakt van een soort bioplastic op basis van maïs.”

Het duurt overigens nog heel even voor de bakfietsen van Brekky ook door de stad rijden. De ondernemers wachten tot de eerste 500 Utrechters zich voor de bezorgservice hebben ingeschreven. Inschrijven voor de wachtlijst kan via de website van Brekky. Ook wordt er hard gezocht naar bezorgers die de Brekky-ontbijtjes in de brievenbussen willen gooien.