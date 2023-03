Bij SOIL in Utrecht werken jonge mensen door kleding te maken aan mentale gezondheid en ontwikkeling

Sinds januari 2023 zet SOIL-founder en slow fashion designer Leonie Vlaar (32) mode in als middel om persoonlijke en creatieve ontwikkeling te stimuleren onder jongeren. Dat doet ze samen met psycholoog en ervaringsdeskundige Elrike Drooger (31). Tijdens het maak- en ontwikkelprogramma voor jongvolwassenen wordt kleding ingezet als tool om mentale gezondheid, creatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Na het afronden van de opleiding styling & productdesign begint Vlaar als slow fashion designer. Met haar bedrijf ‘Leonie Vlaar, Slow Fashion’ vraagt ze aandacht voor het maakproces en kleding die jarenlang meegaat. Tijdens het maken van de kledingstukken, merkt Vlaar dat de naaimachine dient als spiegel voor haarzelf. “Als ik zelf heel onrustig of gefrustreerd ben, dan breken de naalden of is het eindresultaat helemaal niet mooi.” Door haar eigen ervaring en kennis als creative coach beseft ze wat mode in combinatie met coaching voor jongeren kan doen. Inmiddels is het twee jaar geleden dat de onderneemster begon met het ontwikkelen van het concept SOIL, naast het begeleiden van jongvolwassenen bij haar huidige werk. Daar stopte ze vorig jaar oktober om zich volledig te kunnen storten op het concept.

Sinds november 2022 is Elrike Drooger betrokken bij SOIL. Drooger studeerde vorig jaar af als psycholoog en was op zoek naar een nieuwe uitdaging om al haar passies te kunnen combineren. “Ik wilde iets betekenen voor mensen vanuit mijn psychologische achtergrond, maar duurzame mode en ondernemerschap spraken mij ook aan”, aldus Drooger. Ze raakt in contact met Vlaar: een gouden match, zo blijkt uit hun toekomstvisie en plannen voor SOIL.

Persoonlijk traject

SOIL, letterlijk vertaald ‘aarde’, staat voor een vruchtbare grond om vanuit te kunnen groeien. Het programma is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot 28 jaar in Utrecht die hulp kunnen gebruiken bij hun persoonlijke ontwikkeling en affiniteit hebben met mode. Tijdens een traject van een half jaar worden deze jongeren minimaal één keer per week creatief (door Vlaar) en mentaal (door Drooger) ondersteund om zo hun weg in de maatschappij terug te vinden. “We bieden jongeren de ruimte, middelen en tools aan om te groeien en om zich te ontwikkelen. Hun uitdagingen worden omgezet in kledingstukken die symbool staan voor deze ontdekkingsreis. Iedere deelnemer bewandelt zijn eigen pad met zijn eigen persoonlijke en creatieve leerdoelen”, zo legt Vlaar uit. “We zijn gevestigd in het pand van kledingzaak Benjamins, waar we ook mee samenwerken. We willen met deze plek laten zien hoe een gezonde mode-industrie er ook uit kan zien en hopen dat de jongeren ons op deze centrale locatie in de stad makkelijk kunnen vinden.”

‘We willen jongeren een plek geven om te groeien en te ontwikkelen’

Het traject bestaat uit vier fases. In de eerste fase ‘Identity’ wordt met behulp van verbale en visuele oefeningen ontdekt wie iemand is en waar diegene heen wil. In de tweede fase ‘Play’ experimenteren de deelnemers met materialen, naaimachines en wordt de persoonlijke stijl ontdekt. Tijdens ‘Craftsmanship’, de derde fase, gaan de jongeren stap voor stap aan de slag met hun eigen kledingstuk. In de laatste fase ‘Connection’ wordt het verhaal van de deelnemers naar buiten gebracht en maken zij een connectie met de buitenwereld, bijvoorbeeld met een fotoshoot of expositie. Drooger: “In deze vierde fase kijken we waar iemand past en behoefte aan heeft, een soort jobcoaching. Misschien wil iemand wel weer naar school of beginnen bij een nieuwe baan. Maar het is ook mogelijk om langer bij SOIL te blijven.”

Eerder deze week startten de eerste drie deelnemers met hun persoonlijk traject. Het interview vindt één dag hiervoor plaats. De twee onderneemsters kunnen niet wachten om aan de slag te gaan: “Dit is hét moment waarop ik twee jaar heb gewacht”, vertelt Vlaar lachend. “We hebben er heel erg veel zin in, misschien zo nog even een keer met de stofzuiger er doorheen en dan zijn we er helemaal klaar voor.”

Dromen

Ondanks dat de twee jonge ondernemers nog maar net zijn begonnen, blijven ze dromen. “In de maatschappij worden prestaties vaak gemeten en is de druk om keuzes te maken erg groot. Er wordt veel van ons gevraagd. We hopen dat het volgen van zo’n traject dan ook ‘normaal’ wordt in de toekomst, dat het stigma er wat meer vanaf gaat. We zouden heel graag willen uitbreiden met meer coaches en meer jongeren. Maar dat we deze week onze eerste deelnemers mogen ontvangen, is echt al een groot deel van de droom die uitkomt!”