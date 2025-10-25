BikeFlip geeft gebruikte kinderfietsen een tweede leven: ‘Sommigen zijn 30 jaar oud’

Het zaadje voor BikeFlip werd geplant toen oprichter Cas Beyer een felroze kinderfiets tussen het schroot bij de milieustraat in Utrecht zag liggen. Cas viste de fiets eruit. Er was niks mis mee, waarom zou je zoiets weggooien? Hij wilde het fietsje redden. Inmiddels bestaat BikeFlip vijf jaar. Met studievriend en medeoprichter Paul Remie gaf Cas tot nu toe ruim 10.000 oude kinderfietsen een tweede leven.

Het idee van BikeFlip is dat het geen abonnement is zoals voor een telefoon of een bibliotheek, maar voor een kinderfiets. Het gaat niet om gloednieuwe fietsen, maar om gebruikte fietsen die weer zijn opgeknapt. Er zijn verschillende abonnementen, variërend tussen de 3,00 euro en 15,00 euro per maand. Zo kost een kleine loopfiets 3,00 euro, een middelgrote 8,50 euro en grotere fietsen 10,00 euro of meer. Een fiets kan worden gewisseld (‘geflipt’) wanneer een kind groeit en een grotere fiets nodig heeft. Ook hoort er gratis reparatie en onderhoud aan huis bij.

Volgens Paul en Cas zijn er miljoenen ongebruikte kinderfietsen en groeit een kind ongeveer elke 1,5 jaar uit een fiets. Met BikeFlip willen ze niet alleen zorgen voor minder afval en CO₂-uitstoot, maar ook voor werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn ze ook een leerwerkbedrijf. Op de Demkaweg in Zuilen bevindt zich hun fietsenwinkel en -werkplaats.

Paul en Cas leiden zelf fietsenmakers op. “We willen bijdragen aan het tekort”, zegt Cas. “Duizenden fietsenmakers gaan met pensioen, maar er komen er veel te weinig bij. En dat terwijl er zoveel fietsen zijn om op te knappen. In Nederland hebben we met z’n allen in totaal 21 miljoen fietsen.”

Roze fiets

“Kinderen kunnen altijd een andere fiets komen kiezen”, zegt Paul. “Die fiets is dan ook helemaal van hen, totdat ze er te groot voor zijn.” Het merendeel van de fietsen is op foto’s op de site te vinden. Ze kunnen die vervolgens thuis uittesten, maar ouders en kinderen zijn ook welkom in Zuilen. Vinden kinderen het niet moeilijk kiezen uit al die fietsen? “In tegenstelling tot de ouders, weten kinderen altijd al precies wat voor fiets ze willen”, zegt Paul lachend.

Een vader en zijn dochtertje komen binnen om een grotere fiets uit te zoeken. De eerste die het meisje uitkiest is helemaal roze, net als haar kleren en schoenen. Ze rijdt een rondje op de speciale testbaan en is duidelijk erg tevreden met haar keuze. Enthousiast springt ze van haar fiets af. Ze hoeft inderdaad geen andere meer uit te proberen, want dit wordt hem.

Weesfietsen en Nokia’s

“Er staan hier nu ongeveer 900 fietsen”, schat Cas in. Ze staan keurig geordend. “Beneden komen de fietsen binnen”, legt Paul uit. “In onze werkplaats worden ze opgeknapt, getest en dan rijden we ze weer de deur uit.” Ondertussen maakt een van de fietsenmakers een testritje door het pand op een knalgele kinderfiets. “Alle fietsen die weer ingeruild worden, checken we opnieuw.”

In de grote hal staan onder andere veel zogenoemde weesfietsen. Die werden bijvoorbeeld niet opgehaald bij gemeentelijke depots en stallingen. Cas en Paul kopen die weesfietsen en knappen ze op. Als een fiets niet meer op te knappen is, halen ze die uit elkaar en hergebruiken ze de onderdelen. Onbruikbaar oud-ijzer wordt omgesmolten.

“Je merkt dat de kwaliteit van de fietsen tegenwoordig steeds slechter wordt”, zegt Cas. Hij is verantwoordelijk voor de werkplaats, zoals het zwarte smeer op zijn handen al deed vermoeden. “Oude kinderfietsen zijn nog steeds het beste. Sommigen zijn 20 tot 30 jaar oud, maar doen het nog steeds goed. Het frame is sterk en kan oneindig mee.” De vergelijking met de onverwoestbare Nokia-telefoons van vroeger is snel gemaakt.

‘Even knijpen’

Inmiddels rijden er een paar duizend BikeFlip-fietsen door Utrecht. Wat Paul en Cas betreft stopt het daar niet. Inmiddels heeft BikeFlip ook een winkel en werkplaats in Rotterdam en Amsterdam. Het team van BikeFlip telt meer dan 70 mensen. Van hen werken er 45 in de werkplaatsen. Het bedrijf is actief in 18 steden en bijna 70 omliggende plaatsen. In vijf jaar tijd kregen ruim 10.000 fietsen een tweede leven en sloten ongeveer 4000 gezinnen een abonnement af. Ook zijn tot nu toe 49 mensen via het leerwerkbedrijf begeleid naar een baan, studie of vrijwilligerswerk.

“Het is een avontuur”, zegt Cas. “Soms moet ik mezelf even knijpen.” Hij begon BikeFlip ooit voor een studieopdracht en kon het idee daarna niet meer loslaten. Paul kwam er later bij en liep zelfs stage bij Cas. “We begrijpen elkaar en vullen elkaar aan”, zegt Paul. “Dit is pas het begin”, zegt Cas. Zo willen ze onder andere meer werkplaatsen openen en hopelijk ook buiten Nederland aan de slag. “We geloven in wat we doen.”