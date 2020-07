Blendle-kantoor blijft in Utrecht na overname door Franse Cafeyn

De in Utrecht gevestigde online kiosk Blendle is overgenomen door het Franse bedrijf Cafeyn. Het kantoor in Utrecht blijft wel gewoon open. Via Blendle hebben abonnees toegang tot nationale, regionale en internationale kranten en tijdschriften.

Het bedrijf werd opgericht in 2014 met het befaamde ‘betalen-per-artikel’-model. In 2017 introduceerde Blendle ‘Blendle Premium’, een abonnementsmodel in Nederland en België met daarin een dagelijkse persoonlijke selectie aan artikelen gebaseerd op je leesvoorkeuren.

Innovaties

Met een team van 50 mensen werden vanuit het hoofdkantoor in Utrecht vervolgens innovatieve functionaliteiten zoals de voorleesdienst Blendle Audio en de mogelijkheid om onbeperkt tijdschriften te lezen toegevoegd. Op dit moment gebruiken meer dan 80.000 mensen Blendle Premium in Nederland en België

Nu is het mediabedrijf gekocht door het France Cafeyn, een zelfde soort aanbieder als Blendle. “Het was altijd al mijn droom om internationaal te gaan met Blendle. Kwaliteitsjournalistiek beschikbaar maken voor iedereen is immers niet alleen relevant in Nederland,” zegt Blendle-oprichter Alexander Klöpping.

Ari Assuied, president van de Cafeyn Group is enthousiast over deze overname: “Onze ambitie bij Cafeyn is om iedereen ongekende toegang tot kwaliteitscontent te geven. We zijn enorm blij om het getalenteerde en gepassioneerde team van Blendle te verwelkomen, waardoor we nu als groep met 150 mensen sterk staan.”

Cafeyn is actief in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Madagascar en de Caribische eilanden.