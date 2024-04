Broers uit Utrecht presenteren eigen thuisbatterij, eentje met AI-software

Hangt er in de toekomst bij iedereen thuis een grote batterij? Zover is het voorlopig niet. De markt voor thuisbatterijen is nog relatief klein, maar groeit gestaag. Daar is sinds deze week een nieuw product bij, de Planetpod. Bedacht en ontwikkeld door twee broers die in Utrecht wonen, Roel (29) en Maurice van der Ende (26).

De grijszwarte kast ziet er strak uit, maar het draait allemaal om wat er binnenin de Planetpod zit. Het is de nieuwste thuisbatterij, en eentje van Utrechtse bodem. In de basis een simpel product, gewoonweg een heel grote batterij, maar het is de software van de batterij die het echte werk moet doen. Net zoals zonnepanelen ooit in opkomst waren, menen sommigen dat thuisbatterijen een grote rol gaan spelen in de energievoorziening.

De eerste thuisbatterijen waren vooral goed voor opslag van opgewekte elektriciteit van zonnepanelen. Het is namelijk zo dat zonnepanelen op het midden van de dag de meeste stroom opwekken, maar bewoners gebruiken juist in de avonduren de meeste elektriciteit. Door het tijdelijk op te slaan in een batterij hoeft het niet teruggeleverd te worden aan het net, maar kunnen huishoudens ook in de avonduren hun eigen opgewekte stroom gebruiken. Tegenwoordig zijn ‘slimme’ thuisbatterijen in opkomst, die kunnen meer dan alleen stroom opslaan. Dat is ook nodig, om het rendabel te maken.

Energie opslaan



Al anderhalf jaar werken de broers Roel en Maurice aan hun slimme thuisbatterij. “Zes jaar geleden begonnen we met ons eerste bedrijf, Mountox, een vergelijkingssite voor elektrische auto’s. Via dit bedrijf kwamen we erachter dat energieopslag in Nederland ver achterloopt.” De twee hebben een slimme thuisbatterij ontwikkeld: “Eentje waar je zonne-energie in opslaat die je dag en nacht kunt gebruiken én verhandelen. De energie die je overhoudt, verkoopt de Planetpod als de tarieven gunstig zijn. Dankzij onze slimme software verdient die zichzelf snel terug”, legt Roel uit.

Dat terugverdienen is een lastige kwestie bij thuisbatterijen. Wie even zoekt op Google komt al snel bij tal van pagina’s uit waar gezegd wordt dat de kosten van een thuisbatterij niet terug te verdienen zijn voordat de levensduur voorbij is. Dat zou helemaal het geval zijn zolang de salderingsregeling van kracht blijft, met deze regeling van de overheid kunnen huishoudens het jaarlijkse verbruik wegstrepen tegen de jaarlijks opgewekte elektriciteit. Die stroom zelf opslaan, levert dan ook geen financieel voordeel op.

Dynamisch energiecontract

Toch menen de broers Van der Ende dat hun thuisbatterij zichzelf terugverdient in zes tot zeven jaar tijd. Dat zit zo; de thuisbatterij maakt gebruik van AI-software waarmee de Planetpod gaat handelen in elektriciteit. Heel simpel gezegd, als de stroom duur is, verkoopt de thuisbatterij stroom en als de stroom goedkoop is neemt de Planetpod stroom af. Dit is uiteraard alleen mogelijk met een dynamisch energiecontract, waarbij de prijs voor stroom steeds wisselt.

Daarbij moet de AI-software van de Planetpod de opbrengst van de zonnepanelen, het weer en het energieverbruik voorspellen. Door al deze data te berekenen en daarop te verkopen of kopen via verschillende energiemarkten moet de thuisbatterij zichzelf terugverdienen.

De terugverdientijd die Planetpod communiceert, staat wel in contrast met recente onderzoeken, zoals van onderzoeksbureau CE Delft. Daarin is de conclusie dat het terugverdienen van een thuisbatterij nog heel lastig is, omdat er te veel onzekerheden zijn. Ook veel websites schrijven dat thuisbatterijen nog niet rendabel zijn.

De broers kennen het onderzoek en de artikelen online: “CE Delft is altijd heel voorzichtig, en er is ook wel wat op aan te merken. Wij menen dat het met onze software wel mogelijk is. Ook is de prijs van de batterij in dit onderzoek is hoger dan werkelijk. Er wordt er niet rekening gehouden met de btw teruggave en een restwaarde. Met een slimme batterij kan men namelijk de btw op de thuisbatterij terug krijgen.”

UtrechtInc

Planetpod neemt deel aan UtrechtInc, een ecosysteem van startups op het Utrecht Science Park. De voorverkoop van de thuisbatterijen is deze week begonnen. Volgend jaar moet de Planetpod geleverd kunnen worden voor 5790 euro. Voorlopig lijken thuisbatterijen vooral nog een productgroep voor early adopters, de toekomst moet duidelijk maken of ze straks net zo normaal worden als zonnepanelen en daarbij zijn (prijs)ontwikkelingen in de energiemarkt een belangrijke factor.