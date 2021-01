Burgemeester: verruimen van openingstijden op ASW nog niet zeker

Het is nog niet zeker dat de collectieve sluitingstijden van de ondernemers op de Amsterdamse worden opgeheven. Dat laat burgemeester Sharon Dijksma weten in een raadsbrief. In december besloot de gemeenteraad nog dat de opgelegde sluitingstijden vanaf 1 februari moesten verdwijnen.

De burgemeester schrijft dat, voordat er een definitief besluit kan worden genomen, alle partijen nog de kans moeten krijgen om hun mening hierover te geven. Daarmee bedoelt ze onder meer de omwonenden en de ondernemers.

“Pas na deze wettelijk verplichte belangenafweging kan worden beoordeeld of een (juridisch) houdbaar besluit tot uitvoering van de motie kan worden genomen”, zegt Dijksma.

Klachten afgenomen

Vanwege nachtelijke overlast in het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg, moesten de ondernemingen doordeweeks om 01.00 uur en in het weekend om 02.00 uur dicht.

Een paar jaar later (2019) bleek dat het daar een stuk rustiger was geworden. Het aantal klachten was afgenomen en er was minder handhaving nodig. Vorig jaar maart werd dit beeld opnieuw bevestigd in een rapport.

Verschillende partijen dienden daarom een motie in met de vraag om de collectieve sluitingstijden af te schaffen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor.

‘Kostbare maatregelen’

De burgemeester komt nu dus terug op die vraag. In de raadsbrief zegt ze dat de gemeente vooral reacties kreeg van omwonenden uit de aanliggende zijstraten. Die geven aan dat de sluitingstijden inderdaad een positief effect hebben gehad. En dat “er geen reden is om aan te nemen dat er bij volledige heropening er geen overlast meer zal zijn.”

De omwonenden maken zich wel zorgen dat er ‘s nachts weer overlast zal komen. “De vraag wordt ook gesteld ‘welke kostbare en ingrijpende maatregelen’ de gemeente in gaat zetten om overlast te voorkomen.”

Dijksma verwacht eind mei een definitief besluit te kunnen nemen over de openingstijden.