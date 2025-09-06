Buurtcafé Vonk opent aan het Griftpark: ‘Voor elke Utrechter die het leuk vindt om sociaal te zijn’

Tegenover het Griftpark, op de plek waar voorheen Lokaal Wittevrouwen zat, opent eind september Buurtcafé Vonk. Volgens eigenaar Paulien Hendriksen (31) wordt het een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt. De Bourgondisch ingestelde Utrechtse gelooft in de verbindende kracht van eten en ziet in ‘Vonk’ iets wat in Utrecht nog ontbreekt.

Paulien woont ruim tien jaar in de Vogelenbuurt met haar man Joep en hond Karel. Als eventmanager en eigenaar van cateringbedrijf Fier droomt ze al jaren van een eigen horecazaak met maatschappelijke impact. “Begin dit jaar zag ik een online oproep voor een sociaal ondernemer aan de Griftstraat 2.”

Die oproep kwam van een groep bekenden, onder andere via de Nieuwe Kerk, van de voormalige eigenaren van Lokaal Wittevrouwen. Na de sluiting in december 2024 wilden zij dat de locatie een maatschappelijke functie zou krijgen voor de buurt. “Daarom richtten ze Stichting Vonk in de Wijk op. Maar ze beseften al snel dat ze het met alleen vrijwilligers niet zouden redden om er wat moois van te maken. Het is als stichting namelijk steeds lastiger om je eigen broek op te houden als stichting”, legt Paulien uit.

“Daarom werken we samen met de Stichting Vonk in de Wijk, zodat we samen met de opbrengst uit het café maatschappelijke activiteiten voor de buurt kunnen financieren en de prijzen zo laag mogelijk proberen te houden.” En de naam Vonk? “We willen de buurt laten vonken,” zegt Paulien.

Geen apart groepje

Uit buurtonderzoek in Wittevrouwen, Tuinwijk en Tuindorp blijkt dat er behoefte is aan een laagdrempelige ontmoetingsplek. “Iemand zei daarbij dat het vooral een laagdrempelige plek voor iedereen moet worden, een huiskamer. Daar kan ik mij heel erg in vinden. Het doel is om een café te worden waar iedereen zich welkom voelt. Het mag niet voelen als een plek voor een specifieke groep mensen.’’

‘Vonk’ wil daarom juist inspelen op de hele wijk. Wittevrouwen wordt vaak gezien als ‘yuppenbuurt’, maar de buurt is volgens Paulien diverser dan gedacht. “Er wonen ook veel ouderen, mensen in sociale huurwoningen, alleenstaande ouders en er is een grote tienergroep. En niet te vergeten studenten”, Paulien hoopt dat ze zich allemaal aangetrokken voelen tot het buurtcafé. “En eigenlijk is Vonk voor elke Utrechter die het leuk vindt om sociaal te zijn.”

Aan tafel met de buurt

Het idee is om meer te zijn dan alleen een café. Zo komt er elke woensdagavond een ‘Buurtbordje’: een gezamenlijke maaltijd voor buurtbewoners. “Dat is op basis van een vrijwillige bijdrage. Het zijn toegankelijke maaltijden én het is gezellig. In de keuken tegenover het café, waar voorheen Wilde Wortels zat, gaat chef-kok Michiel met gezonde gerechten aan de slag. In zijn team werken vrijwilligers, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook studenten hebben zich al aangemeld om bij het Buurdbordje te helpen.”

Ook maakt de chef-kok wekelijks afhaalmaaltijden voor wie geen zin of mogelijkheid heeft om te koken. Daarnaast komen er in het buurtcafé workshops met thema’s als koken, creativiteit en zingeving én ligt er een plan klaar voor ‘sociale tafels’ waar bewoners bijvoorbeeld juridisch advies kunnen krijgen.

Gratis ‘buurtbakkie’

Om het café – naar de wens van de buurtbewoners – laagdrempelig te houden, is hier ook bij de prijzen over nagedacht. Dat kan volgens Paulien door de maaltijden te maken met overgebleven etenswaren en door de activiteiten zoveel mogelijk door vrijwilligers te organiseren. “Zo proberen we een goede prijs te hanteren waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Ook krijgen houders van een U-pas extra korting.”

Bovendien komt er een gratis ‘buurtbakkie’ voor iedereen. “Wie langskomt, mag een gratis filterbakje koffie tappen. Dat is voor iedereen gratis, juist om geen aparte groep te creëren.”

Eten als verbinder

De afgelopen maanden is samen met vrijwilligers en buurtbewoners flink geklust aan het café. “Veel buurtbewoners reageerden op onze posters aan het pand. Er zijn al meerdere klusdagen met de buurt geweest.” De horecavergunning is nog in aanvraag. “Dat ligt nu bij de gemeente,” zegt Paulien. Het idee is dat het restaurant van woensdag tot en met zondag opengaat. Later volgen mogelijk meer dagen.

De Utrechtse kan niet wachten om zich in te zetten voor de buurt. “Ik ben opgegroeid in een huis waar iedereen altijd welkom was. Zorgen voor anderen is met de paplepel ingegoten. Ik zie dat veel mensen tegenwoordig langs elkaar heen leven. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar zingeving. Ik geloof dat eten mensen kan verbinden, maar dat is ook een beetje de Bourgondiër in mij”, lacht Paulien.

Ze ziet in Vonk iets wat in Utrecht nog te vaak ontbreekt. “In andere steden zijn er al best veel van dit soort initiatieven. Denk aan plekken als De Verbroederij en Hemelsbreed in Amsterdam. Utrecht heeft wel projecten als Kaffeetaria, A Beautiful Mess, De Voorkamer, maar lang niet elke wijk kent zo’n plek.” Haar visie voor de komende tijd is helder: “Laten we wat meer naar elkaar omkijken.”