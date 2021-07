Carolien Rutgers gooide het roer om en opende Rood en Bloem aan de Springweg in Utrecht

In deze rubriek staat een Utrechtse ondernemer of onderneming centraal.

Deze week: Carolien Rutgers van Rood en Bloem.

Vijf jaar geleden begon Carolien Rutgers met Rood en Bloem. Daarvoor werkte ze lange tijd voor een groot internationaal bedrijf als stylist. “Ik wilde al langere tijd het roer omgooien en op een dag heb ik het besluit genomen. Ik heb mijn gevoel en passie gevolgd, en dat was een winkeltje openen.”

Het begon klein, in een ruimte in bedrijfsverzamelgebouw Vechtclub XL. “Dat was een soort garagebox, waar we zelf nog ramen in hebben gemaakt. Ik was toen drie dagen per week open en werkte er nog naast als stylist”, vertelt Carolien. Op een gegeven moment had ze een buffer opgebouwd. Die was groot genoeg om te verhuizen naar de Springweg. Dat is nu drie en een half jaar geleden.

Ze zit met een cappuccino op het bankje van de buurman en kijkt naar het voorbijgaande verkeer. “Door heel hard werken, mijn passie en vooral mijn hart te volgen ben ik gekomen waar ik nu ben, samen met een heel fijn team meiden zijn we nu wel een begrip geworden in Utrecht. We hebben veel vaste klanten. We geven veel liefde en dat krijgen we terug. Op sommige momenten kan ik kippenvel krijgen als mensen oprecht een verhaal vertellen of mij bedanken dat ik de winkel ben begonnen. We zijn er echt voor mensen, dat is heel dankbaar werk.”

Bewust bezig met trends

De overgang van werknemer naar ondernemer was hard werken, maar daar heeft Carolien geen dag spijt van gehad. Ze zegt zelfs nooit meer voor een baas te willen werken. “Ik denk zelf niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Dat brengt mij veel. Vanwege mijn achtergrond als stylist ben ik veel bezig met trends en houd ik bij wat mensen graag willen. Wat er in de wereld gebeurt.” In de winkel staat het vol met gekleurd en geglazuurd aardewerk, in de etalage prijken witte kopjes met vriendelijke gezichtjes erop geschilderd en aan het plafond hangt een bos gedraaide kaarsen.

Een andere belangrijke trend, denkt Carolien, is dat zoveel mogelijk duurzaam en biologisch afbreekbaar moet gaan zijn. “We zijn daar wel heel bewust mee bezig; alleen papieren tassen en we kopen steeds meer producten in die biologisch afbreekbaar zijn.”

Drie kinderen

“De biologische trend is een soort tegenbeweging tegen de wereld van nu, met veel online en weinig connectie met de natuur”, zegt Carolien. Met haar lepeltje schept ze overgebleven melkschuim van haar cappuccino uit het kopje. “Maar aan de andere kant is online erg belangrijk voor mij. Ik investeer veel in mijn online aanwezigheid, op sociale media. Zo houd je jezelf en je bedrijf zichtbaar. Als ik een plantje met een bijpassend potje op Instagram zet, dan verkoop ik die combinatie meteen.” Welke combi heeft ze als laatste geüpload? “Dat is een Strelitizia (Paradijsvogelplant, red.) in een groene pot!”

Er loopt iemand bij Rood en Bloem naar binnen, Carolien moet weer aan de slag. Nog even zegt ze: “Eigenlijk heb ik drie kinderen, Pleun (2 jaar) en Kato (6 maanden) en Rood en Bloem. Ik stop er evenveel liefde in. Je moet kritisch blijven kijken naar je vak, je werk en je uitstraling. Volg je gevoel en luister naar jezelf, dan komt alles goed. En bovenal enorm genieten!”