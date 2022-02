Cocoroco uit Utrecht is banenplatform voor remote werknemers van over de hele wereld

Het is voor grote Nederlandse bedrijven anno 2022 helemaal zo eenvoudig nog niet om werknemers te vinden. De arbeidsmarkt is enorm krap en medewerkers met specifieke vaardigheden liggen niet voor het oprapen. Hoe komen deze bedrijven dan toch aan bemanning van de klantcontactmedewerkers? Het antwoord: in het buitenland en op afstand.

Cocoroco is een nieuw platform dat buitenlandse werknemers met specifieke vaardigheden koppelt aan bedrijven. De reden om dit platform te starten is het voortdurende personeelstekort in Nederland, terwijl er wereldwijd juist veel talent beschikbaar is, vertelt Floor van Haaren van Cocoroco. Dat moet zorgen voor een nieuwe kijk op arbeid. Want werk je remote, dan hoef je niet meer in de buurt van het kantoor te wonen.

“Het gaat de klantenservice van Nederlandse bedrijven vaak om verschillende taalvaardigheden. Het komt wel eens voor dat klanten een vraag in bijvoorbeeld het Frans of Duits hebben. Dan wil je graag dat iemand in het Frans of Duits op die vraag kan antwoorden. Zo ontstond het idee voor Cocoroco: we ontwerpen platform waarop Nederlandse bedrijven in contact kunnen komen met mensen met specifieke vaardigheden.”

Specifieke kennis

Van Haaren: “Maar ook de lokale kennis van een land waarin het Nederlandse bedrijf actief is, kan nuttig zijn. Zo is het voor een bedrijf dat museumtickets verkoopt in Rome, ook goed om werknemers te hebben die bekend zijn met de kunst in Rome.” Daarnaast zijn sommige bedrijven ook op zoek naar de culturele fit van de werknemer, legt Van Haaren uit. “Het zou voor een verkoper van reizen naar Spanje bijvoorbeeld handig zijn als de werknemer bekend is met de Spaanse omgangsvormen.”

Verbonden

Personen van over de hele wereld kunnen zich aanmelden als ‘kandidaat’ bij Cocoroco. Vervolgens doorlopen zij een test, die vast moet leggen op welk niveau zij verschillende vaardigheden beoefenen. Zo maakt Cocoroco een profiel van de kandidaten dat zij voorlegt aan bedrijven met een vacature. “Door geschikte personen voor vacatures van over de hele wereld te zoeken, maak je de poule van kandidaten veel groter.” Van Haaren bekijkt het vanuit een groter perspectief. “Internet heeft ervoor gezorgd dat we veel meer met elkaar verbonden zijn. Door corona zijn mensen thuis gaan werken. De trend van het remote werken, die al bestond, is daardoor alleen maar versneld. De locatie van het bedrijf of de werknemer is niet meer relevant.”

Virtueel werk

Natuurlijk geldt dat niet voor alle beroepen, geeft hij toe. Een loodgieter, bijvoorbeeld, die kan niet zomaar vanuit huis werken. Mensen die vanuit huis klanten helpen met vragen of problemen kunnen dat wel. “‘Virtuele beroepen’, zoals wij ze noemen, kunnen vanuit huis gedaan worden. Dan hebben we het over werk in de marketing en administratie, en support. Cocoroco focust zich op de customer support, nu nog voornamelijk voor Nederlandse bedrijven.” Cocoroco komt voort uit internationaal moederbedrijf 5CA, dat de klantenservice van andere bedrijven op zich neemt. “Mijn oom, Otto van Haaren, heeft 5CA in 1998 opgericht”, vertelt Floor van Haaren. “Mensen die voor 5CA werken, zijn van verschillende nationaliteiten en werken over de hele wereld.”

Ontplooien

Hoe sluiten medewerkers van over de hele wereld zich eigenlijk aan bij een Utrechts platform? “Er is wereldwijd zo veel potentieel, mensen die de vaardigheden en motivatie hebben om aan het werk te gaan. Maar de bedrijven die zich bij ons aansluiten, zijn niet voor iedereen zomaar bereikbaar door locatie en achtergrond”, legt Van Haaren uit. “Daarom willen we graag kandidaten in andere landen zoeken, landen zoals Servië, Turkije en Zuid-Afrika. Iedereen moet zich kunnen ontplooien, ook de mensen die niet in de buurt van een groot bedrijf wonen. Hiermee bieden we ze een opstap in hun carrière.”

