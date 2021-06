Cupplement komt met nieuwe blend na teleurstelling Dragons Den

In maart waren ze nog te zien in het programma Dragons Den. Stefan Wateler en Florian Fermin, de oprichters van Cupplement, gingen toen nog in zee met investeerder Pieter Schoen. Toch is de investering niet doorgegaan. De ondernemers staan er niet te lang bij stil en hebben een nieuwe blend uitgebracht.

Cupplement is een Utrechts bedrijf wat koffiecapsules maakt met vitaminen. Een goed idee, vond ook ‘Dragon’ Pieter Schoen. Florian Wateler: “Na de uitzending van Dragons Den zaten wij op wolken. Zulke positieve reacties hadden we echt niet verwacht en in een slag wilde iedereen met ons praten. Van Nu.nl en de Telegraaf tot veel grote sportscholen.”

Toch bleek het allemaal niet zo mooi te zijn. De investeerders werden angstig omdat Cupplement nog maar vier maanden bestonden bij hun deelname. “Uiteindelijk is de investering toch niet is door gegaan. Dit zorgde voor grote teleurstelling. Twee weken gingen als een waas voorbij. We waren aan onszelf aan het twijfelen. Hadden we het anders aan moeten pakken waardoor ze toch ja hadden gezegd?”

Nieuwe blend

De heren van Cupplement besloten niet stil te zitten en verder te gaan met hun doel. Nieuwe blends maken voor hun koffiebedrijf. Samen met studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en medewerkers van de Hogeschool Utrecht maakte ze een nieuwe blend.

“Vitamines C en D zijn ontzettend belangrijk. Door deze vitaminen in pure vorm toe te voegen aan de koffiecapsule neemt je lichaam ze beter op dan wanneer ze gemixt zijn met vulmiddelen in kunstmatige pillen. Daarnaast kwamen we erachter dat er erg veel mineralen zijn die het immuunsysteem ondersteunen.” Stap voor stap kwamen Wateler en Fermin dichterbij de uiteindelijke samenstelling. Die blend is dus nu uit.

