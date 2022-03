De Utrechtse boeken-app Immer wil het nieuwe TikTok worden voor lezen

Door Corona en de komst van digitale boeken neemt lezen in populariteit toe. Niels ’t Hooft doet daar nog een schepje bovenop met de mogelijkheid om op je telefoon op een prettige manier boeken te lezen via de boeken-app Immer. In aflevering 63 van DUIC in Zaken vertelt Niels ’t Hooft dat hij met Immer het Tiktok voor lezen wil worden.

Met Immer wil Niels ’t Hooft een nieuwe leesbeleving aanbieden. In de app, die je kan downloaden op je telefoon, staan ruim 1.000 boeken. Anders dan de zwarte letters op een witte achtergrond zoals bij een e-reader, word je door kleur en geluid (eventueel) meegezogen in het verhaal. Met de app wil Immer een nieuw publiek aantrekken. “Een van de voordelen van het lezen, is dat je een moment hebt voor jezelf. Een e-reader is goed voor mensen die al lezen. Er is nog een hele grote groep, die wel wil lezen, maar het nog niet doet.” De telefoon is hét middel van Immer. “De telefoon is altijd bij je. Als we dat apparaat kunnen gebruiken om mensen te helpen een goed boek te vinden, dan is ons plan gelukt.”

Ontwikkelen

Immer is continue bezig met het ontwikkelen van de app en het bedrijf. Op dit moment verdient Immer geld aan de verkoop van boeken via de app, maar er wordt gewerkt aan een nieuw model. “Lezers vragen of ze niet gewoon een abonnement kunnen afsluiten, net als bij Netflix.” Zo makkelijk gaat dat helaas niet. ’t Hooft vertelt dat zoiets in samenwerking met uitgevers moet gebeuren en dat is nog even zoeken. “Voor nu kan je tien procent van een boek gratis lezen. Dan heb je een goed idee of het boek iets voor je is. Vervolgens kan je het boek kopen, net zoals op een e-reader.”

We gingen ook langs bij het ‘laboratorium’ van Immer. Alle informatie die tijdens het gebruik van de app wordt geregistreerd, onderzoekt Immer. Die informatie komt via de app, maar ook door enquêtes die nog in de app zitten. “Ik zie Immer als een lerend bedrijf. Er komt veel feedback binnen. Daarin proberen we leespatronen te ontdekken om te kijken hoe we lezen op je smartphone nog beter kunnen maken.” De app is volgens ’T Hooft al heel goed, maar nooit af. De app zal altijd in ontwikkeling blijven net zoals de gebruikers.”

Appgebruikers

Momenteel zijn er vijftienduizend downloads en dus gebruikers van de app. De verschillen in wensen en behoeften van die gebruikers zijn enorm. “Welke mensen komen waarom terug om een volgend boek te lezen?” Zodra dat verder gestroomlijnd is, wil Niels ’t Hooft ook internationaal gaan. “Niemand doet dit nog en zeker niet internationaal. Er zijn allerlei manieren om op je telefoon een boek te lezen. Maar geen die daar, zoals wij, een unieke leeservaring van maakt.”

