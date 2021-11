Deze jonge Utrechters werken aan historische Glas-in-loodramen

Veel mensen associëren glas-in-loodramen waarschijnlijk met kerken, maar religieuze instellingen behoren nauwelijks tot de klantenkring van Heart Glass, een Utrechts atelier dat glas in lood maakt en restaureert. Het bedrijf, dat 7,5 jaar geleden door Pieter Jenken (33) is opgericht, werkt met name in opdracht van particulieren en daarnaast ook van architecten en aannemers. Het werk is dan ook niet altijd vanaf de straat te zien en daarom wil Jenken nog een keer aan een groot project in de publieke ruimte werken.

Als voorbeeld noemt Jenken het Domplein. Daar liggen namelijk een aantal ovale glasplaten die ervoor zorgen dat zonlicht het benedenliggende museum DOMunder bereikt. “Het lijkt mij heel mooi om in die glasplaten een schildering te maken waarin eventueel een verhaal over de omgeving is te zien. Daarnaast zit ik te denken aan een mooi glas-in-loodwerk bij bijvoorbeeld station Utrecht Centraal. Zo hangen in de stationshal van Amersfoort twee grote werken die iets vertellen over het spoor en de treinen. Dat zou ik ook wel in Utrecht willen doen.”

Glas in lood is een eeuwenoude techniek die vermoedelijk voor het eerst werd toegepast in het Romeinse Rijk. Toen werd echter nog geen lood gebruikt om de stukje glas bij elkaar te houden, maar hout, gips of ijzer. De stukjes glas werden, net als nu overigens, geschilderd waardoor er een patroon of tekening zichtbaar is wanneer de stukjes op de juiste plek in het frame worden bevestigd.

“Vroeger gebruikte men veelal vensterglas”, zegt Jenken. “Ik vind het mooi om verschillende soorten te gebruiken omdat je daarmee een mooier lichtspel krijgt.” Jenken vertelt dat het effect van het zonlicht op het glas iedere twee uur kan veranderen, waardoor het werk elke keer een andere kleursamenstelling krijgt.

Atelier

In het atelier van Heart Glass, dat aan de Schaverijstraat is te vinden, wordt het voorste deel gebruikt als opslagplek. Ondanks de ogenschijnlijk beperkte ruimte liggen er toch ruim duizend glasplaten. “We hebben hier ongeveer dertig verschillende soorten glas. Zo heeft de ene wat meer structuur dan de andere. Dat alles hebben we ook weer in veel verschillende kleuren.”

Ook Bram van Roessel maakt glas-in-loodcreaties bij Heart Glass. Hij is in het tweede deel van het atelier bezig met een glas-in-loodskyline van Utrecht. “Dit maken we voor een particulier”, legt Van Roessel uit. “Van links naar rechts zie je het Muntgebouw, de Winkel van Sinkel, Apotheek De Liefde en Stadskasteel Oudaen. Ja, de Domtoren ontbreekt, maar het is misschien ook wel cliché om hem altijd te gebruiken in een skyline van de stad.”

Zoals eerder gezegd oogt het atelier relatief klein en daar denkt Jenken hetzelfde over. “In de zomer verhuizen we naar de Amsterdamsestraatweg. Dat wordt de derde verhuizing van Heart Glass. Op de nieuwe locatie krijgen we twee keer zoveel ruimte en er komt een glaswinkel.”

Populariteit

De populariteit van glas in lood is de afgelopen jaren toegenomen. “Met name onder particulieren”, zegt Jenken. “Veel van de jaren ’30-woningen worden tegenwoordig gekocht door jonge mensen en een aantal van hen wil een glas-in-loodraam, omdat dat past bij het huis. Zo zit bijvoorbeeld Oog in Al vol met glas in lood, maar ook de binnenstad, Wittevrouwen en de buurt rondom het Wilhelminapark. Glas in lood kan daarnaast heel goed geplaatst worden tussen dubbelglas, waardoor een huis aan de moderne eisen kan voldoen, maar toch het oude karakter blijft behouden.”

Heart Glass heeft in iedere Utrechtse wijk meerdere werken hangen. Veel van die glas-in-loodwerken zijn echter niet vanaf de straat te zien, maar dat geldt niet voor alle werken. Bij horecazaak De Postillon aan de Lijnmarkt is in de voordeur een persoon te zien die nogal boos kijkt.

“Er is ooit ingebroken bij het café. Daarbij is toentertijd het glas in de zijdeur kapotgeslagen. Wij werden gevraagd om een vervangend glas-in-loodwerk te maken. Hopelijk schrikt deze persoon toekomstige inbrekers af”, zegt Jenken met een glimlach. Mogelijk zijn er in de toekomst in Utrecht meerdere werken van Heart Glass in de publieke ruimte te bezichtigen. Aan de ambities van Jenken en van Van Roessel zal het in ieder geval niet liggen.

Bekijk de website van Heart Glass voor meer informatie.