DUIC in Zaken #10 met Bakker Verhuurservice; in mei failliet maar nu weer in bedrijf

DUIC in Zaken praat in deze aflevering met een oer-Utrechts bedrijf dat in mei van dit jaar failliet ging, maar in juli een doorstart maakte. We praten met Richard Koster van Bakker Verhuurservice.

Al bijna 70 jaar kan je bij Bakker Verhuurservice van alles huren voor een straatfeest, verjaardag, congres of bedrijfsfeest, door de coronapandemie kreeg het bedrijf het moeilijk. Zo moeilijk dat het bedrijf in mei failliet ging. Gelukkig heeft voormalig eigenaar Frans Bakker een investeerder gevonden die het bedrijf er weer bovenop hielp. In afgeslankte vorm weliswaar, maar je kan weer statafels, servies, stoelen, podia, biertaps, springkussens en glaswerk huren in Utrecht.

Richard Koster vertelt in deze aflevering van DUIC in Zaken, hoe het nu met Bakker Verhuurservice gaat en hoe de toekomst eruit ziet voor dit bedrijf.

Tekst gaat verder onder video

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

