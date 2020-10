DUIC in Zaken #11 met de chocolademakers van Utrecht: Mesjokke

DUIC in Zaken praat in deze aflevering met de chocolademakers van Utrecht, want Utrecht heeft een eigen chocolademerk: ‘Mesjokke’. We praten met Per Vonk van de Chocolate Explorers.

Er is veel te doen rondom chocolade; van slaafvrije chocolade tot eerlijke prijzen bij het inkopen van cacao zodat de cacaoboeren ook een redelijk bestaan kunnen hebben. Bij de Chocolate Explorers gaan ze nog een stukje verder.

Tekst gaat verder onder video

Je hebt chocolade én je hebt chocolade, dat weten we als we in de supermarkt naar het chocoladeschap kijken. Buiten de supermarkt is er ook nog een enorme diversiteit aan chocolade te krijgen.

Zo maakt Chocolate Explorers zogenaamde beans-to-bar chocolade. Klinkt hip en dat is het ook, maar het betekent vooral dat de cacaobonen van de boer direct ambachtelijk verwerkt worden in Utrecht. Ook nog het liefst met zo min mogelijk suiker of andere toevoegingen.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]