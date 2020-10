DUIC in Zaken #12 met Kyra Kasel van het Ondernemersfonds Utrecht

In deze aflevering van DUIC in Zaken Kyra Kasel van het Ondernemersfonds Utrecht. Het fonds bestaat inmiddels 8 jaar en wordt gevuld vanuit een bijdrage van de onroerendezaakbelasting van ondernemers. Is het Ondernemersfonds Utrecht succesvol?

Het Ondernemersfonds Utrecht ondersteunt initiatieven die worden genomen door ondernemers- en winkeliersverenigingen. Denk aan feestverlichting, inrichting of extra beveiliging van bedrijventerreinen of de organisatie van een marathon. Kyra Kasel legt onder meer uit hoe het met de ‘trekkingsgebieden’ werkt, want daar is nog wel eens onduidelijkheid over bij ondernemers.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]